Об этом сообщает Reuters.

Смотрите также: НБУ представил новую монету к Дню независимости США – 10 серебряных гривен

Что известно об отмене празднования Дня независимости в США?

В США аномальная жара сорвала празднование Дня независимости. Из-за опасных погодных условий власти отменили или перенесли десятки парадов, концертов и фейерверков в центральных и восточных штатах страны. Одним из самых громких решений стала отмена традиционного парада в честь Дня независимости в Вашингтоне.

Мероприятие должно было состояться 5 июля в рамках торжеств, посвященных 250-летию независимости США. Организаторы пояснили, что решение было принято в первую очередь ради безопасности участников, зрителей и персонала. Национальная метеорологическая служба США объявила для столицы предупреждение об экстремальной жаре. По прогнозам, ощущаемая температура могла достигать 43–46 градусов, что представляет серьезную опасность для здоровья.

Несмотря на то, что многие праздничные мероприятия пришлось отменить, праздничный салют все же состоялся.

Салют ко Дню независимости США: смотрите видео

Причиной аномальной погоды стал так называемый "тепловой купол" – зона высокого атмосферного давления, удерживающая горячий воздух над регионом. Из-за этого рекордные температуры распространились со Среднего Запада на восточное побережье США. В связи с чрезмерной нагрузкой на энергосистему оператор крупнейшей электросети страны PJM призвал потребителей экономить электроэнергию. В Нью-Йорке временно остались без света около 17 тысяч потребителей, а энергетики также попросили жителей ограничить использование кондиционеров и других мощных электроприборов.

По данным американских синоптиков, под предупреждениями об опасной жаре находятся более 197 миллионов человек – более половины населения США. Власти призывают граждан избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и следить за признаками теплового удара.

Помимо Вашингтона, мероприятия отменили или перенесли в Филадельфии, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Бостоне, где рекордная жара также внесла коррективы в традиционные празднования Дня независимости США.

Отметим, что ежегодно 4 июля в США отмечают День независимости – праздник в честь принятия Декларации независимости 1776 года. В 2026 году эта дата имеет особое значение, ведь страна отмечает 250-летие со дня своего основания.

Напомним, что Европа также страдает от аномальной жары. Континент накрыла одна из самых сильных волн жары в истории. Из-за "теплового купола" температура во многих странах превышает +40 градусов, а экстремальная погода уже привела к тысячам смертей. Больше всего пострадали Франция, Бельгия, Испания и Португалия, где также возросла угроза масштабных пожаров. В Германии и Италии жара настолько сильная, что в некоторых городах начали плавиться пластиковые корпуса светофоров.