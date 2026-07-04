Об этом сообщает Reuters.
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Что известно об отмене празднования Дня независимости в США?
В США аномальная жара сорвала празднование Дня независимости. Из-за опасных погодных условий власти отменили или перенесли десятки парадов, концертов и фейерверков в центральных и восточных штатах страны. Одним из самых громких решений стала отмена традиционного парада в честь Дня независимости в Вашингтоне.
Мероприятие должно было состояться 5 июля в рамках торжеств, посвященных 250-летию независимости США. Организаторы пояснили, что решение было принято в первую очередь ради безопасности участников, зрителей и персонала. Национальная метеорологическая служба США объявила для столицы предупреждение об экстремальной жаре. По прогнозам, ощущаемая температура могла достигать 43–46 градусов, что представляет серьезную опасность для здоровья.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Несмотря на то, что многие праздничные мероприятия пришлось отменить, праздничный салют все же состоялся.
Салют ко Дню независимости США: смотрите видео
Причиной аномальной погоды стал так называемый "тепловой купол" – зона высокого атмосферного давления, удерживающая горячий воздух над регионом. Из-за этого рекордные температуры распространились со Среднего Запада на восточное побережье США. В связи с чрезмерной нагрузкой на энергосистему оператор крупнейшей электросети страны PJM призвал потребителей экономить электроэнергию. В Нью-Йорке временно остались без света около 17 тысяч потребителей, а энергетики также попросили жителей ограничить использование кондиционеров и других мощных электроприборов.
По данным американских синоптиков, под предупреждениями об опасной жаре находятся более 197 миллионов человек – более половины населения США. Власти призывают граждан избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и следить за признаками теплового удара.
Помимо Вашингтона, мероприятия отменили или перенесли в Филадельфии, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Бостоне, где рекордная жара также внесла коррективы в традиционные празднования Дня независимости США.
Отметим, что ежегодно 4 июля в США отмечают День независимости – праздник в честь принятия Декларации независимости 1776 года. В 2026 году эта дата имеет особое значение, ведь страна отмечает 250-летие со дня своего основания.
Напомним, что Европа также страдает от аномальной жары. Континент накрыла одна из самых сильных волн жары в истории. Из-за "теплового купола" температура во многих странах превышает +40 градусов, а экстремальная погода уже привела к тысячам смертей. Больше всего пострадали Франция, Бельгия, Испания и Португалия, где также возросла угроза масштабных пожаров. В Германии и Италии жара настолько сильная, что в некоторых городах начали плавиться пластиковые корпуса светофоров.