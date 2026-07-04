Про це пише Reuters.

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Що відомо про скасування святкування Дня незалежності в США?

У США аномальна спека зірвала святкування Дня незалежності. Через небезпечні погодні умови влада скасувала або перенесла десятки парадів, концертів та феєрверків у центральних і східних штатах країни. Одним із найгучніших рішень стало скасування традиційного параду до Дня незалежності у Вашингтоні.

Захід мав відбутися 5 липня в межах урочистостей, присвячених 250-річчю незалежності США. Організатори пояснили, що рішення ухвалили насамперед заради безпеки учасників, глядачів і персоналу. Національна метеорологічна служба США оголосила для столиці попередження про екстремальну спеку. За прогнозами, відчутна температура могла сягати 43 – 46 градусів, що становить серйозну небезпеку для здоров'я.

Попри те, що багато святкових заходів довелося скасувати, святковий салют усе ж відбувся.

Салют до Дня незалежності США: дивіться відео

Причиною аномальної погоди став так званий "тепловий купол" – зона високого атмосферного тиску, яка утримує гаряче повітря над регіоном. Через це рекордні температури поширилися із Середнього Заходу на східне узбережжя США. Через надмірне навантаження на енергосистему оператор найбільшої електромережі країни PJM закликав споживачів економити електроенергію. У Нью-Йорку без світла тимчасово залишилися близько 17 тисяч споживачів, а енергетики також попросили жителів обмежити використання кондиціонерів та інших потужних електроприладів.

За даними американських синоптиків, під попередженнями про небезпечну спеку перебувають понад 197 мільйонів людей – понад половина населення США. Влада закликає громадян уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та стежити за ознаками теплового удару.

Окрім Вашингтона, заходи скасували або перенесли у Філадельфії, Нью-Джерсі, Нью-Йорку та Бостоні, де рекордна спека також внесла корективи до традиційних святкувань Дня незалежності США.

Зазначимо, щороку 4 липня у США відзначають День незалежності – свято на честь ухвалення Декларації незалежності 1776 року. У 2026 році ця дата має особливе значення, адже країна святкує 250-річчя від дня свого заснування.

Нагадаємо, Європа також потерпає від аномальної спеки. Континент накрила одна з найсильніших хвиль спеки в історії. Через "тепловий купол" температура в багатьох країнах перевищує +40 градусів, а екстремальна погода вже призвела до тисяч смертей. Найбільше постраждали Франція, Бельгія, Іспанія та Португалія, де також зросла загроза масштабних пожеж. У Німеччині та Італії спека настільки сильна, що в окремих містах почали плавитися пластикові корпуси світлофорів.