24 Канал собрал всю известную информацию о громком праздновании Дня независимости США.

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Какие торжества прошли по случаю 250-летия независимости США?

Празднования проходили не только в столице. В Нью-Йорке состоялся традиционный фейерверк над Бруклинским мостом, международный морской парад Sail4th 250, а также легендарный конкурс по поеданию хот-догов Nathan's Famous. Победителем соревнований уже в 18-й раз стал Джои Честнат, который съел 66 хот-догов за 10 минут.

В Филадельфии, где в 1776 году была подписана Декларация независимости США, прошли торжественные мероприятия у Индепенденс-Холла, концерты и праздничный авиапролет. В штате Вирджиния, в поместье первого президента Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон, 150 человек из 50 стран мира принесли присягу и стали гражданами США.

Авиапролет в честь Дня независимости США / Фото AP

Во многих городах страны прошли концерты с участием известных артистов. В частности, в Нью-Йорке выступили Ne-Yo и Mary J. Blige, в Лос-Анджелесе – The Smashing Pumpkins и Chaka Khan, а в Филадельфии – Christina Aguilera и Will Smith.

К юбилею организаторы также заложили символическую капсулу времени, которую планируют открыть через 200 лет. В нее поместили копию Конституции США с подписями, бутылку Coca-Cola и памятные предметы из всех 50 штатов и территорий страны.

Однако из-за неблагоприятных погодных условий праздничные мероприятия отменили в Хартфорде (штат Коннектикут), а также в Харрисбурге и Уилкс-Барре (штат Пенсильвания). В Бостоне посетителей концерта и фейерверка временно попросили укрыться, после чего празднование возобновили. Эвакуацию также объявили в Филадельфии, тогда как в Нью-Йорке и Питтсбурге фейерверки не отменили, а лишь перенесли на более позднее время из-за изменения погодных условий.

Американцы празднуют День независимости / Фото AP

Речь Дональда Трампа

После двухчасовой эвакуации из-за непогоды президент США Дональд Трамп выступил с речью по случаю 250-летия независимости страны. Он заявил, что "американская мечта вернулась", а США вступают в "золотой век Америки", подчеркнув, что страна "никогда не была сильнее". Президент также похвалил американских военных, заявил, что армия США "сильнее и могущественнее, чем когда-либо".

Помимо патриотических заявлений, Трамп затронул внутриполитические темы. Он поддержал Вторую поправку к Конституции, выступил за ужесточение избирательного законодательства, в частности за подтверждение гражданства избирателей и ограничение голосования по почте, а также в очередной раз резко раскритиковал коммунизм. Завершая выступление, Трамп заявил, что Америка "всегда будет на вершине" и "никогда не позволит своей стране пасть".



Трамп выступил с речью перед американцами / Фото АР

По завершении его выступления небо над столицей осветил грандиозный фейерверк. Организаторы сообщили, что шоу длилось около 40 минут и должно было стать крупнейшим в истории страны. Для празднования было использовано около 850 тысяч фейерверков, которые одновременно запускали с нескольких площадок. За зрелищем вместе с первой леди наблюдал и президент США.



Праздничный фейерверк в США / Фото АР

Однако празднования сопровождались и отдельными инцидентами. Во время фейерверка в Нью-Йорке на Бруклинском мосту возник небольшой пожар, который оперативно ликвидировали без пострадавших. Также в Вашингтоне прошло шествие представителей ультраправой группировки Patriot Front, которое привлекло внимание правоохранительных органов.



Пожар на мосту в Бруклине / Фото AP

Как другие страны поздравили США с праздником?

По случаю годовщины Соединенные Штаты получили поздравления от мировых лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа и американский народ с Днем независимости, поблагодарил США за поддержку Украины и сообщил, что во время телефонного разговора стороны обсудили ситуацию на фронте, дипломатические усилия по завершению войны и договорились продолжить переговоры во время предстоящего саммита НАТО.

Вечером 4 июля киевский монумент "Родина-мать" подсветили цветами американского флага в честь 250-й годовщины провозглашения независимости США.



"Родину-мать" подсветили цветами американского флага / Фото с Telegram-канала Владимира Зеленского

Кроме того, Путин также позвонил Трампу, и они провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну в Украине и предстоящий саммит НАТО в Турции. По данным Кремля, Путин поздравил Трампа с Днем независимости США и в очередной раз заявил, что политико-дипломатическое урегулирование возможно лишь с учетом "интересов России". В то же время США подтвердили готовность и в дальнейшем выступать посредником в мирном урегулировании войны.

Поздравления также прислали президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие мировые лидеры. К поздравлениям присоединился и Папа Римский Лев XIV. В День независимости США понтифик призвал американцев принимать, защищать и поддерживать мигрантов, подчеркнув, что это является проявлением уважения к человеческому достоинству.