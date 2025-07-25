Когда 50-дневный ультиматум закончится: какими будут следующие шаги США

В Белом доме заявили, что санкции против Китая, Индии и Бразилии уже лежат на столе. Но решение о запуске этого процесса должен принять Дональд Трамп, который пока не спешит.

Скорее всего, на президента имеет влияние госсекретарь Марко Рубио. Такое мнение 24 Каналу высказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, добавив, что это делают очень осторожно.

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Что ждет Россию когда истекут 50 дней?

Рубио может только "подбрасывать" идею, чтобы это не выглядело как давление на президента. Когда Трамп ее подхватывает, то кажется, что эта идея принадлежит ему. Рубио является опытным политиком, он последовательно высказывал свое мнение о том, что Россия – это угроза, а в помощи нуждается Украина.

Но относительно законопроекта Линдси Грэма, то сейчас он на паузе. Трамп неоднократно давал понять Конгрессу, что хочет гибкой позиции для себя в вопросе санкций. То есть стремится сохранить возможность угрожать ими России.

К сожалению, есть все основания думать, что когда 50 дней истекут, то от Трампа не будет каких-то решительных действий. Он может дальше угрожать России, но не воплотит эти обещания,

– отметил Владимир Дубовик.

Американский лидер еще сохраняет надежду на то, что ему удастся наладить отношения с Путиным, а впоследствии и стратегическое партнерство с Россией. Это прагматические цели, которые важны для Трампа.

Поэтому сейчас он пытается больше давить на россиян, но когда доходит до реального введения санкций – президент США не спешит.