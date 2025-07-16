Речь идет о переговорах главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Такое мнение 24 Каналу выразил дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, отметив, что Кремль мог объяснить "причины" своего летнего наступления.

Смотрите также Путин боится США, – Зеленский отметил отсутствие массированных атак во время визита Келлога

Почему Трамп поставил Путину дедлайн 50 дней?

Дипломат отметил, что лето – лучшее время для проведения наступательной кампании, враг выбрал именно этот период. Как минимум, зеленые листья помогают скрыть передислокацию и сосредоточение войск, а твердая земля облегчает движение тяжелой техники.

Поэтому Украине "режет ухо" 50 дней, которые Трамп дал России для заключения соглашения.

Нам нужно сосредоточиться на важной детали, которую не заметили в украинском информационном пространстве – предложения, которые передал Лавров Рубио. Реакция Рубио была сдержанная – он сказал, что не видит того, чего бы хотел, но передаст это Трампу. После этого получается предложение о 50 днях,

– подчеркнул он.

Пристайко предположил, что в предложениях россиян, возможно, было прописано, что Путин оставляет за собой право захватить те украинские территории, которые считает своими и для этого проводит летнюю кампанию.

"Вот где нужно сосредоточить силу наших разведок и дипломатов – понять, что у них было и какую выбрать тактику для противодействия", – отметил он.

Дипломат добавил, что только усилиями украинцев, защитников и политической воли западных союзников можно будет уничтожить все планы россиян, написанные на бумаге. Главное – не дать врагу получить преимущество в течение следующих 50 дней.

Кстати, одновременно в соцсети "Х" заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал 50-дневный ультиматум Трампа "театрализованным". Он намекнул, что, мол, Европе не понравилось затягивание с санкциями против Кремля, тем временем, как самой Москве "плевать".