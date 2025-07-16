Мовиться про переговори глави МЗС Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо. Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко, зауваживши, що Кремль міг пояснити "причини" свого літнього наступу.

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Чому Трамп поставив Путіну дедлайн 50 днів?

Дипломат зазначив, що літо – найкращий час для проведення наступальної кампанії, ворог обрав саме цей період. Як мінімум, зелене листя допомагає приховати передислокацію та зосередження військ, а тверда земля полегшує рух важкої техніки.

Тому Україні "ріже вухо" 50 днів, які Трамп дав Росії для укладення угоди.

Нам потрібно зосередитись на важливій деталі, яку не помітили в українському інформаційному просторі – пропозиції, які передав Лавров Рубіо. Реакція Рубіо була стримана – він сказав, що не бачить того, чого б хотів, але передасть це Трампу. Після цього виходить пропозиція щодо 50 днів,

– наголосив він.

Пристайко припустив, що в пропозиціях росіян, можливо, було прописано, що Путін залишає за собою право захопити ті українські території, які вважає своїми і для цього проводить літню кампанію.

"Ось де потрібно зосередити силу наших розвідок та дипломатів – зрозуміти, що в них було і яку обрати тактику для протидії", – зауважив він.

Дипломат додав, що лише зусиллями українців, захисників та політичній волі західних союзників можна буде знищити усі плани росіян, написані на папері. Головне – не дати ворогу отримати перевагу протягом наступних 50 днів.

До речі, водночас у соцмережі "Х" заступник глави Радбезу Росії Дмитро Медведєв назвав 50-денний ультиматум Трампа "театралізованим". Він натякнув, що, мовляв, Європі не сподобалося затягування із санкціями проти Кремля, тим часом, як самій Москві "начхати".