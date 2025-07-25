Скоріш за все, на президента має вплив держсекретар Марко Рубіо. Таку думку 24 Каналу висловив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, додавши, що це роблять дуже обережно.

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Що чекає на Росію коли минуть 50 днів?

Рубіо може лише "підкидати" ідею, щоб це не виглядало як тиск на президента. Коли Трамп її підхоплює, то здається, що ця ідея належить йому. Рубіо є досвідченим політиком, він послідовно висловлював свою думку про те, що Росія – це загроза, а допомоги потребує Україна.

Але щодо законопроєкту Ліндсі Грема, то зараз він на паузі. Трамп неодноразово давав зрозуміти Конгресу, що він хоче гнучкої позиції для себе у питанні санкцій. Тобто прагне зберегти можливість погрожувати ними Росії.

На жаль, є всі підстави думати, що коли 50 днів спливуть, то від Трампа не буде якихось рішучих дій. Він може далі погрожувати Росії, але не втілить ці обіцянки,

– наголосив Володимир Дубовик.

Американський лідер ще зберігає надію на те, що йому вдасться налагодити стосунки з Путіним, а згодом і стратегічне партнерство з Росією. Це прагматичні цілі, які важливі для Трампа.

Тому зараз він намагається більше тиснути на росіян, але коли доходить до реального введення санкцій – президент США не поспішає.