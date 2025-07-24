Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Як Рубіо схилив Трампа до жорсткішої зовнішньополітичної лінії?

Співрозмовник видання, неназваний друг і колишній помічник Рубіо, розповів, що на посаді сенатора політик був палким прихильником американської допомоги за кордоном та американської дипломатії як сили добра у світі. Марко Рубіо наголошував на необхідності протистояти диктаторам і підтримувати дисидентів, які виступають проти авторитарних режимів.

На посаді держсекретаря, своєю чергою, він підтримує погляди Трампа, який налаштований на ізоляціонізм і скорочення іноземної допомоги. Водночас, зауважив співрозмовник, Рубіо не відмовився від своїх цінностей, а навпаки, відстоював їх, що вплинуло на президента США, який зайняв більш жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Росії та Венесуели.

Щодо Китаю, Росії, України й Ірану, ви бачите активізовану американську зовнішню політику та підтвердження ролі Америки у світі,

– каже співрозмовник видання.

Він додав, що це пов'язано з порадами високого рівня, які Марко Рубіо щодня надає Дональду Трампу та решті адміністрації.