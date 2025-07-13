Так, лише за минулий тиждень фейковий "Марко Рубіо" намагався сконтактуватися щонайменше з трьома міністрами закордонних справ інших країн, сенатором США та губернатором одного зі штатів.

Зазначається, що зловмисник використовує для зв'язку голосову пошту, месенджер Signal та текстові повідомлення. Він створив акаунт з іменем користувача, схожим на офіційне службове ім'я Рубіо.

Невідомий надсилав урядовцям голосові та текстові повідомлення, що імітують голос та стиль письма самого Рубіо за допомогою програмного забезпечення на базі штучного інтелекту.

Державний департамент знає про цей інцидент і наразі стежить за цим питанням і займається ним. Відомство серйозно ставиться до свого обов’язку щодо захисту своєї інформації та постійно вживає заходів для покращення кібербезпеки відомства,

– повідомила пресі речниця відомства Теммі Брюс.

Один з чиновників розповів АР, що спроби шахрая видати себе за Рубіо були невдалими та "не дуже витонченими". Однак інший посадовець вважає "розсудливим" рішення Держдепу розіслати листи співробітникам та іноземним урядам – не в останню чергу через посилення зусиль іноземних суб’єктів щодо компрометації інформаційної безпеки.