Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Самозванець видавав себе за Рубіо

Самозванець, який видавав себе за державного секретаря Марко Рубіо, зв'язався з міністрами закордонних справ, губернатором США та членом Конгресу, надсилаючи їм голосові та текстові повідомлення, що імітують голос та стиль письма самого Рубіо за допомогою програмного забезпечення на базі штучного інтелекту.

Невідомий створив акаунт у месенджері Signal з іменем користувача, схожим на офіційне службове ім'я Рубіо, й від його імені надсилав повідомлення високопосадовцям. Відбувалося це із середини червня.

Американська влада не знає, хто за цим стоїть, проте вважає, що винуватець, ймовірно, намагався маніпулювати впливовими урядовцями "з метою отримання доступу до інформації чи рахунків".

У виданні пишуть, що чиновники відмовилися обговорювати зміст повідомлень або імена дипломатів та посадовців.

У самому Держдепі, як пише видання, підтвердили, що розслідують інцидент і "вживатимуть запобіжних заходів, аби подібне не повторилося".

The Washington Post пише, що це не перший випадок. У травні невідомі зламали телефон керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, після чого почали розсилати повідомлення від її імені політикам та підприємцям. Відомо, що ФБР і Білий дім розпочали перевірки.