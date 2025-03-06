6 марта, 21:06
В Саудовской Аравии Украина и США будут обсуждать начальное прекращение огня, – Виткофф
Накануне стало известно, что уже в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и Украины. Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Cnsd Уиткофф рассказал, что там будет обсуждать 6-месячное перемирие.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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Что США и Украина будут обсуждать в Саудовской Аравии
Виткофф сообщил, что повестка дня встречи США и Украины в Саудовской Аравии будет включать основные положения соглашения по урегулированию войны и шестимесячное прекращение огня.