Путин хочет использовать 9 мая для пропаганды мобилизации россиян на войну

Москва все активнее использует символику Второй мировой как инструмент пропаганды мобилизации. Ряд европейских государств призывает не допустить использования Кремлем символики памяти о Второй мировой войне в собственных целях.

Режим Путина создал уродливый культ победы, используя коллективную победу над нацистами для оправдания своей нынешней агрессии и зверств против украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Россия пропагандирует мобилизацию из-за памяти о Второй мировой

Министры иностранных дел Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии и Молдовы выступили с совместным заявлением относительно действий российского диктатора Владимира Путина.

"В то время как Россия продолжает войну против Украины и усиливает свои враждебные действия против демократических европейских стран, потребность в продвижении общих европейских нарративов памяти на нашем континенте и за его пределами является более насущной, чем когда-либо,

– отмечается в заявлении.

Европейские министры считают, что адекватное осмысление прошлого является фундаментом для защиты демократии. Они подчеркнули, что не допустят попыток Кремля "переписать" ход исторических событий.

У России нет права монополизировать победу над нацизмом, которую одержали многие нации и народы,

– говорится в документе.

Вместо чествования жертв Второй мировой войны, в Москве создали культ победы, что служит ей оправданием военных преступлений против Украины.

"Будущий парад 9 мая, на котором Россия ежегодно отмечает победу СССР над нацистской Германией, задуман как прославление этого культа. Путин попытается использовать его для дополнительной мобилизации россиян на войну, укрепления своего режима и создания впечатления, что его международная изоляция слабеет", – отметили министры.