Режим Путіна створив потворний культ перемоги, використовуючи колективну перемогу над нацистами для виправдання своєї нинішньої агресії та звірств проти українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Росія пропагує мобілізацію через пам'ять про Другу світову

Міністри закордонних справ України, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії та Молдови виступили зі спільною заявою щодо дій російського диктатора Володимира Путіна.

"У той час як Росія продовжує війну проти України та посилює свої ворожі дії проти демократичних європейських країн, потреба у просуванні спільних європейських наративів пам'яті на нашому континенті та за його межами є більш нагальною, ніж будь-коли,

– наголошується в заяві.

Європейські міністри вважають, що адекватне осмислення минулого є фундаментом для захисту демократії. Вони підкреслили, що не допустять спроб Кремля "переписати" хід історичних подій.

У Росії немає права монополізувати перемогу над нацизмом, яку здобули багато націй і народів,

– йдеться в документі.

Замість вшанування жертв Другої світової війни, у Москві створили культ перемоги, що служить їй виправданням воєнних злочинів проти України.

"Майбутній парад 9 травня, на якому Росія щорічно відзначає перемогу СРСР над нацистською Німеччиною, задуманий як прославлення цього культу. Путін намагатиметься використати його для додаткової мобілізації росіян на війну, зміцнення свого режиму та створення враження, що його міжнародна ізоляція слабне", – наголосили міністри.