Силами Ирака и США был ликвидирован второй по важности лидер ИГИЛ в мире Абу Хадиджа

Ликвидирован лидер Исламского государства в Ираке и Сирии. Это был второй по важности лидер ИГИЛ в мире.

Такое заявление сделал премьер-министр Мохаммед Шиа ас-Судани Ирака в пятницу, 14 марта, назвав убитого "одним из самых опасных террористов в Ираке и мире". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Ирак и США провели совместную операцию по ликвидации Абу Хадиджа

Абдалла Маки Мослех аль-Рифаи, который был известен также как Абу Хадиджа, убили во время операции, осуществленной членами национальной разведывательной службы Ирака. Участие в ликвидации также принимали силы США.

Известно, что был осуществлен авиаудар по провинции Аль-Анбар. Там также погиб еще один представитель ИГИЛ, но его имени не называют.

Центральное Командование ВС США отметило, что Абу Хадиджа нес ответственность за операции, материально-техническое обеспечение и планирование, которые проводит ИГИЛ по всему миру. Под его руководством также была значительная часть финансов группировки.

Силы США и Ирака на месте удара нашли обоих мертвых. На них были "жилеты смертников", которые не разорвались, а также несколько видов оружия.

На смерть Абу Хадиджа отреагировал президент США Трамп. Он написал, что "жалкая жизнь аль-Рифаи покончена".

Лидер ИГИЛ в Ираке был убит. За ним неустанно охотились наши отважные бойцы. Его жалкая жизнь была оборвана вместе с другим членом ИГИЛ в координации с правительством Ирака и курдским региональным правительством,

– написал он.

Закончил Трамп своё сообщение словами "МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ!"