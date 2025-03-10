Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Операция сопровождалась массовыми убийствами, в частности среди алавитов, и жестокими нарушениями прав человека.

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Операция против сторонников Асада

Представитель Минобороны Сирии Хасан Абдул Гани заявил, что государственные учреждения теперь могут возобновить свою деятельность и предоставлять необходимые услуги. Он также анонсировал продолжение борьбы с остатками бывшего правительства.

Офис президента Сирии Ахмада аль-Шараа начнет расследование столкновений и убийств, совершенных обеими сторонами, и пообещал привлечь к ответственности всех виновных в насилии.

По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, эти массовые убийства стали самой жестокой вспышкой насилия за 13 лет гражданской войны в Сирии.

С 6 марта вооруженные люди и силы безопасности, поддерживающие новых руководителей страны, убили более 340 человек, среди которых женщины и дети из меньшинств алавитов, живших в прибрежном регионе Сирии.

Представители новой власти отмечают, что операция была ответом на смертельные засады, организованные боевиками, связанными с бывшим президентом Башаром аль-Асадом.

Временный лидер Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что силы, лояльные к предыдущему режиму, пытались "испытать" новую Сирию, подчеркнув, что правительственные войска воевали "с честью".

В то же время в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с алавитами. На двух непроверенных кадрах из алавитского села Аль-Мухтария показано по меньшей мере 27 тел, разложенных на земле, пятеро из которых были частично или полностью раздеты. Reuters пока не удалось подтвердить достоверность этих изображений.