В Германии пророссийскую партию "АдН" признали экстремистской

В пятницу Агентство внутренней разведки Германии официально признало ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) экстремистской организацией, представляющей угрозу для демократического строя страны. Это решение позволяет разведке активнее контролировать деятельность партии.

Партия получила рекордное для себя второе место на федеральных выборах в феврале. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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"Альтернатива для Германии" признана экстремистской

Новый статус позволяет властям применять расширенные меры наблюдения, включая использование агентурной сети и перехват коммуникаций.

Концепция народа, основана на этнической принадлежности и происхождении, что преобладает в партии, является несовместимой со свободным демократическим порядком,

– отмечается в заявлении немецкой разведки.

Служба внутренней безопасности также указала, что АдГ не признает граждан Германии с иммигрантскими корнями, особенно из мусульманских стран, полноценными членами общества.

Такой подход, согласно выводам службы, привел к тому, что отдельные лица и группы "порочат и очерняют", вызывая "иррациональный страх и враждебность по отношению к ним".

Reuters отмечает, что решение о признании АдГ экстремистской организацией принято на фоне горячих дискуссий относительно участия партии в работе нового парламента. Ведь по результатам выборов она получила беспрецедентно большое количество мест, что теоретически открывает ей путь к руководству несколькими важными парламентскими комитетами – хотя для этого нужна поддержка других партий, которая пока выглядит маловероятной.

Вместе с тем, эксперты предупреждают, что такие действия власти могут вызвать обратный эффект и усилить популярность партии, которая позиционирует себя как жертва политической изоляции.

Отдельные фракции АдГ, например ее молодежное крыло, уже было признано экстремистскими, а партия в целом признана подозреваемой в экстремизме в 2021 году.