Партия получила рекордное для себя второе место на федеральных выборах в феврале. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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"Альтернатива для Германии" признана экстремистской

Новый статус позволяет властям применять расширенные меры наблюдения, включая использование агентурной сети и перехват коммуникаций.

Концепция народа, основана на этнической принадлежности и происхождении, что преобладает в партии, является несовместимой со свободным демократическим порядком,

– отмечается в заявлении немецкой разведки.

Служба внутренней безопасности также указала, что АдГ не признает граждан Германии с иммигрантскими корнями, особенно из мусульманских стран, полноценными членами общества.

Такой подход, согласно выводам службы, привел к тому, что отдельные лица и группы "порочат и очерняют", вызывая "иррациональный страх и враждебность по отношению к ним".

Reuters отмечает, что решение о признании АдГ экстремистской организацией принято на фоне горячих дискуссий относительно участия партии в работе нового парламента. Ведь по результатам выборов она получила беспрецедентно большое количество мест, что теоретически открывает ей путь к руководству несколькими важными парламентскими комитетами – хотя для этого нужна поддержка других партий, которая пока выглядит маловероятной.

Вместе с тем, эксперты предупреждают, что такие действия власти могут вызвать обратный эффект и усилить популярность партии, которая позиционирует себя как жертва политической изоляции.

Отдельные фракции АдГ, например ее молодежное крыло, уже было признано экстремистскими, а партия в целом признана подозреваемой в экстремизме в 2021 году.