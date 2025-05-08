"Силы зла объединяются": адмирал Бауэр назвал страну, без которой Россия не смогла бы вести войну

Председатель Военного комитета НАТО в 2021 – 2025 годах адмирал Роб Бауэр заявил, что без поддержки Китая и других автократических режимов Россия не смогла бы продолжать войну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Бауэра во время 17 ежегодного Киевского форума по безопасности "UA: Объединимся снова, чтобы преодолеть мирового агрессора".

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Какая страна помогает России вести войну

Роб Бауэр заявил, что потери России погибшими и ранеными достигают более 700 тысяч человек, однако оккупанты все еще не достигли ни одной своей стратегической цели.

А без поддержки Китая и других автократических режимов Россия никогда бы даже не смогла продолжать войну. Присутствие президента Си на Красной площади, запланированное на завтра, является как раз свидетельством того, что силы зла объединяются. Потому что их пугает сила, которую демонстрируют страны-члены Альянса,

– подчеркнул адмирал.

По его словам, сейчас Россия быстро перестраивается на военные рельсы, но в то же время несет "огромные потери за очень маленькие победы".

Бауэр добавил, что Украине, "несмотря на вопросы с личным составом", удается очень хорошо отстаивать свои позиции на фронте.

Напомним, 8 мая в Москве состоялись переговоры между российским диктатором Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Официально в Кремле заявили, что политики якобы не обсуждали ни прекращение войны, ни любое урегулирование.