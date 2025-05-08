Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ

Смотрите также "Внезапно выздоровели": чем Путин заманил на 9 мая Си Цзиньпина, Вучича и Фицо

Путин встретился с Си Цзиньпином

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что переговоры России и Китая "прошли в теплой, товарищеской атмосфере и были содержательными и продуктивными". В то же время журналисты поинтересовались, обсуждали ли лидеры войну в Украине.

Официально в Кремле заявили, что не обсуждали ни прекращения войны, ни какого-либо урегулирования.

Вопросы украинского урегулирования пока не обсуждались на переговорах Путина и Си Цзиньпина,

– заявил Песков.

В то же время росСМИ сообщают, что Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление на тему "глобальной стратегической стабильности". Однако никаких деталей по этому поводу не сообщали.

Ранее в СМИ сообщили, что Си Цзиньпин и Владимир Путин планируют восстановить переговоры по проекту "Сила Сибири-2", который оставался недостроенным из-за противоречий. Россия, вероятно, будет вынуждена достроить газопровод за свой счет, поскольку Китай отказывается инвестировать, а поставки газа будет осуществляться по низкой цене.