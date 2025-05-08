Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что Си Цзиньпин приехал в Москву подготовленным и знает, что именно просить у Кремля. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать представителям разных стран безопасность во время их поездок в Москву на парад 9 мая. По словам президента Украины, это является ответственностью России.

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Поставили на визит в Москву очень много

Романова предположила, что Си Цзиньпин попросит довольно высокую цену за свое присутствие на параде 9 мая и за то, что он будет "живым щитом" для Владимира Путина.

В то же время президент Лаоса, видимо, ничего не получил, потому что внезапно заболел ковидом. Однако президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо внезапно выздоровели, наверняка получив что-то вместо этого,

– подчеркнула она.

В частности Вучич поставил на этот визит в Москву очень много. До этого он три года, как отметила Романова, уклонялся от токсичных объятий Путина. Также ему пригрозил Евросоюз, что в случае его приезда в Россию, процесс вступления Сербии в ЕС значительно усложнится.

Поэтому он наверняка получит несколько больше за свой приезд на парад, и мы узнаем об этом очень быстро. Вучич сразу после визита в Москву расскажет, что он у нее выторговал. Та же ситуация и с Фицо,

– уверена глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

В то же время в Москве в эти дни, по ее словам, происходит полный хаос. Практически запрещен мобильный интернет, нет возможности заплатить в магазинах с помощью телефона, навигаторы в машинах не работают. Также коллапс в аэропортах – невозможно вылететь из Москвы.

Поэтому, по мнению Ольги Романовой, неизвестно, как на фоне этого Путин будет говорить на параде 9 мая, что он "всех победил".

По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, одна из целей визита Си Цзиньпина в Москву – продемонстрировать, что Россия остается под контролем Китая. Глава КНР таким образом показывает, что и дальше будет поддерживать Москву и поэтому она не спешит разрывать связи с Пекином.