Об этом рассказал в эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он добавил, что приезд Си Цзиньпина в Россию к празднованию 80-летия победы во Второй мировой войне имеет по крайней мере несколько конкретных целей.

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Зачем Си едет в Москву

Одна из них – продемонстрировать, что Россия остается под контролем Китая, ведь сейчас она зависит от Пекина больше, чем от США.

Это подтверждают цифры: объем торговли между Россией и Китаем в 2024 году достиг примерно 230 миллиардов долларов. Для сравнения – с США лишь чуть более трех миллиардов.

Китай заявляет: "Мы и дальше будем поддерживать", – и Россия это понимает, поэтому не спешит разрывать связи с Пекином. Си демонстрирует, что даже при таких условиях он готов прилететь,

– отметил Валерий Клочок.

Он добавил, что вопрос о том, будет ли Украина наносить удары по России во время так называемого трехдневного перемирия, которое предложил Владимир Путин, зависит от того, договорятся ли между собой Вашингтон и Пекин по безопасности этого визита. США могут присоединиться к процессу. Позиция Москвы, вероятно, не будет учтена.

Интересно! Украинские беспилотники действительно могут создать проблемы российским аэропортам. Так, 6 мая из-за атаки дронов в России не работало 13 аэропортов. Вблизи Москвы гражданские самолеты вынуждены были садиться на запасных аэродромах.

Если между сторонами будут достигнуты хотя бы предварительные договоренности или появится понимание относительно намерений Си присоединиться к продолжению перемирия, возможно, Украина временно воздержится от применения беспилотников.

Но это возможно только в том случае, если, например, Трамп согласится привлечь Китай к переговорному процессу. Си действительно может надавить на Путина и найти аргументы для как минимум продолжения перемирия. Или же мы увидим совсем другой сценарий – присутствие лидера Китая никак не повлияет на интенсивность ударов беспилотников по территории России. Есть два варианта развития событий,

– сказал Валерий Клочок.

Он также отметил, что все зависит от того, насколько тесными сейчас являются закрытые дипломатические контакты между Вашингтоном и Пекином.