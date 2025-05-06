В то же время отношения между США и Китаем остаются напряженными: Вашингтон стратегически готовится к возможной конфронтации с Пекином. Подробнее 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний.

Смотрите также Выступает за мир: Китай призвал Украину и Россию найти корень "конфликта"

Из-за чего Китай может повлиять на Россию

Политолог считает, что Китай имеет механизмы для прекращения войны в Украине, однако фактически поддерживает ее. По его словам, примером этого является поставка России снарядов, амуниции и солдат. Эти действия происходят, вероятно, при молчаливом согласии КНР. Пекин мог бы прекратить эти поставки в течение 24 часов, но не делает этого.

Загородний подозревает, что Китай не только дает молчаливое согласие, но и поставляет оборудование Северной Корее для производства оружия. Россия, свою очередь, предоставляет сырье и технологии. Поэтому очевидно, что Пекин имеет рычаги влияния на Москву – вопрос лишь в том, хочет ли он ими воспользоваться.

Если Россия будет и дальше дрейфовать в сторону США, что-то у них будет налаживаться, Китай может вступить и задать вопрос: "Зачем нам вообще нужно существование России в нынешнем виде?"

– отметил Тарас Загородний.

Ведь Китаю точно не нужен союзник США или хотя бы нейтральная страна на северной границе.

Изменится ли политика США в отношении Китая

Также, по словам Загороднего, США не планируют снимать торговые ограничения против Китая, и в ближайшей перспективе улучшения отношений между странами не ожидается. Американская политика в отношении Китая имеет стратегический характер и формируется не только отдельными президентами.

США готовятся к войне с Китаем,

– предположил политолог.

Первые пошлины ввел Дональд Трамп, а его преемник Джо Байден их не только не отменил, но и ввел новые в 2024 году. Сейчас идет уже третья волна повышения тарифов – это демонстрирует принципиальность позиции США в отношении Китая.