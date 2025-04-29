Об этом заявил глава МИД Китая Ван И во время встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу китайского внешнеполитического ведомства.

Смотрите также В ВСУ не ждут возможного перемирия, а готовятся к новому наступлению россиян, – Guardian

Пекин хочет, чтобы Украина и Россия нашли "корень конфликта"

Глава МИД Китая заявил, что в нынешних условиях глобальной нестабильности страны БРИКС должны играть активную роль в поддержании мира, развития и справедливости в мире.

Ван И призвал партнеров придерживаться беспристрастной позиции, усиливать сотрудничество с ООН и способствовать политическому урегулированию конфликтов, в частности в Украине и на Ближнем Востоке.

Китай поддерживает все шаги, ведущие к мирному решению "украинского конфликта", и надеется, что стороны смогут выяснить его первопричины и достичь сбалансированного, долговременного и обязательного мирного соглашения,

– подчеркнул он.