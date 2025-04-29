На цьому наголосив глава МЗС Китаю Ван Ї під час зустрічі міністрів закордонних справ країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу китайського зовнішньополітичного відомства.

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Очільник МЗС Китаю заявив, що у нинішніх умовах глобальної нестабільності країни БРІКС мають відігравати активну роль у підтримці миру, розвитку та справедливості у світі.

Ван Ї закликав партнерів дотримуватись неупередженої позиції, посилювати співпрацю з ООН і сприяти політичному врегулюванню конфліктів, зокрема в Україні та на Близькому Сході.

Китай підтримує всі кроки, що ведуть до мирного вирішення "українського конфлікту", і сподівається, що сторони зможуть з'ясувати його першопричини та досягти збалансованої, довготривалої й обов'язкової мирної угоди,

– наголосив він.