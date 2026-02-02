Поставляли товары для российской оборонки: в Германии арестовали 5 агентов Кремля

Немецкие правоохранительные органы задержали 5 человек, которых подозревают в организации масштабной схемы незаконного экспорта товаров для нужд российского оборонно-промышленного комплекса. Делалось это в обход санкций Европейского Союза.

Соответствующую информацию предоставила Федеральная прокуратура ФРГ. Там отметили, что среди задержанных есть и украинцы, а также граждане Германии и России.

Как российские агенты работали в Германии?

По данным следствия, ключевую роль в схеме играл руководитель и владелец торговой компании, зарегистрированной в Любеке. Начиная как минимум с февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, подозреваемые использовали эту фирму и связанные с ней подставные компании для закупки товаров в ЕС и их дальнейшего экспорта в Россию.

Задержание причастных состоялись в Любеке и округе Герцогтум-Лауэнбург. Параллельно правоохранители провели обыски в нескольких регионах страны, в частности во Франкфурте-на-Майне, Нюрнберге, Северо-Западном Мекленбурге и округе Остгольтайн.

В прокуратуре уточнили, что кроме арестованных, в деле фигурируют еще 5 человек, однако они сейчас находятся на свободе.

Для сокрытия реальных маршрутов поставки участники схемы привлекали фиктивных получателей в странах Евросоюза и за его пределами, а также использовали российскую компанию-получателя, связанную с одним из фигурантов дела. Целью этих действий было обхождение санкционных ограничений, введенных ЕС против России.

Следователи установили, что конечными получателями товаров стали по меньшей мере 24 российские оборонные предприятия, которые находятся под санкциями. В целом сеть организовала около 16 тысяч поставок на сумму не менее 30 миллионов евро.

В рамках дела суд санкционировал арест активов на соответствующую сумму. Как отмечают немецкие правоохранители, за этой сетью поставок с российской стороны могли стоять государственные структуры.

Кстати, в январе 2026 года Германия выгнала из страны российского шпиона, который работал под дипломатическим прикрытием. Он, вероятно, передавал данные о военной помощи Украине.

Что еще известно о российском следе в странах Европы?