Відповідну інформацію надала Федеральна прокуратура ФРН. Там зазначили, що серед затриманих є й українці, а також громадяни Німеччини та Росії.

До теми Потрібен прямий контакт із Росією: у Франції пояснили, навіщо це Європі

Як російські агенти працювали в Німеччині?

За даними слідства, ключову роль у схемі відігравав керівник і власник торгівельної компанії, зареєстрованої в Любеку. Починаючи щонайменше з лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, підозрювані використовували цю фірму та пов'язані з нею підставні компанії для закупівлі товарів у ЄС та їх подальшого експорту до Росії.

Затримання причетних відбулися в Любеку та окрузі Герцогтум-Лауенбург. Паралельно правоохоронці провели обшуки в кількох регіонах країни, зокрема у Франкфурті-на-Майні, Нюрнберзі, Північно-Західному Мекленбурзі та окрузі Остгольтайн.

У прокуратурі уточнили, що окрім заарештованих, у справі фігурують ще 5 людей, однак вони наразі перебувають на волі.

Для приховування реальних маршрутів постачання учасники схеми залучали фіктивних отримувачів у країнах Євросоюзу та за його межами, а також використовували російську компанію-одержувача, пов'язану з одним із фігурантів справи. Метою цих дій було обходження санкційних обмежень, запроваджених ЄС проти Росії.

Слідчі встановили, що кінцевими отримувачами товарів стали щонайменше 24 російські оборонні підприємства, які перебувають під санкціями. Загалом мережа організувала близько 16 тисяч поставок на суму не менше ніж 30 мільйонів євро.

У межах справи суд санкціонував арешт активів на відповідну суму. Як зазначають німецькі правоохоронці, за цією мережею постачань із російського боку могли стояти державні структури.

До речі, у січні 2026 року Німеччина вигнала з країни російського шпигуна, який працював під дипломатичним прикриттям. Він, імовірно, передавав дані про військову допомогу Україні.

Що ще відомо про російський слід у країнах Європи?