Про це глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро повідомив Libération.

Для чого Європі діалог із Росією?

Як заявив Барро, Париж ніколи не виключав можливості діалогу з Росією. За його словами, це потрібно, щоб Європа могла відстоювати власні інтереси.

Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими спонсорами України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальність нікому іншому,

– додав очільник МЗС Франції.

Водночас міністр наголосив, що Франція бачить, як Росія не демонструє реального бажання йти до миру. Про це свідчать російські обстріли цивільних об'єктів в Україні. Зокрема, воєнним злочином Барро назвав атаку росіян на пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп".

Також Барро запевнив, що Україна може розраховувати на "непохитну підтримку з Європи". За його словами, наразі вся фінансова допомога Україні надходить саме від європейців, як і основна частина розвідувальної та військової підтримки.

Підтримка України: останні заяви