Об этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил Libération.
Смотрите также Макрон сказал Зеленскому, что вынужден отпустить задержанный танкер "теневого флота" России
Для чего Европе диалог с Россией?
Как заявил Барро, Париж никогда не исключал возможности диалога с Россией. По его словам, это нужно, чтобы Европа могла отстаивать собственные интересы.
Европейцы, которые сейчас являются основными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не делегируя ответственность никому другому,
– добавил глава МИД Франции.
В то же время министр подчеркнул, что Франция видит, как Россия не демонстрирует реального желания идти к миру. Об этом свидетельствуют российские обстрелы гражданских объектов в Украине. В частности, военным преступлением Барро назвал атаку россиян на пассажирский поезд "Барвенково – Львов – Чоп".
Также Барро заверил, что Украина может рассчитывать на "непоколебимую поддержку из Европы". По его словам, сейчас вся финансовая помощь Украине поступает именно от европейцев, как и основная часть разведывательной и военной поддержки.
Поддержка Украины: последние заявления
В минобороны Германии заявили, что в случае остановки западной помощи Украина "завтра будет мертва". В то же время, по словам Писториуса, для Европы защита от угрозы будет стоить больше, чем помощь сейчас.
Так Швеция готовит масштабный пакет помощи для Украины. В него войдут ПВО, радары, РЭБ и дроны. Также обсуждают сотрудничество, в частности в сфере оборонных технологий, совместного производства и авиации.
Перед этим Владимир Зеленский раскритиковал Европу за нерешительность. Президент Украины отметил, что нехватка ракет к Patriot делает украинскую энергетику уязвимой к ударам России.