Об этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил Libération.

Для чего Европе диалог с Россией?

Как заявил Барро, Париж никогда не исключал возможности диалога с Россией. По его словам, это нужно, чтобы Европа могла отстаивать собственные интересы.

Европейцы, которые сейчас являются основными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не делегируя ответственность никому другому,

– добавил глава МИД Франции.

В то же время министр подчеркнул, что Франция видит, как Россия не демонстрирует реального желания идти к миру. Об этом свидетельствуют российские обстрелы гражданских объектов в Украине. В частности, военным преступлением Барро назвал атаку россиян на пассажирский поезд "Барвенково – Львов – Чоп".

Также Барро заверил, что Украина может рассчитывать на "непоколебимую поддержку из Европы". По его словам, сейчас вся финансовая помощь Украине поступает именно от европейцев, как и основная часть разведывательной и военной поддержки.

Поддержка Украины: последние заявления