Про таке 22 січня поінформували в Міністерстві закордонних справ Німеччини. Випадок також описало німецьке видання Spiegel.

Як російський дипломат шпигував у Німеччині?

За даними Spiegel, мовиться про заступника військового аташе посольства Росії у Берліні. Він працював на одну з російських спецслужб і довгий час керував заарештованою шпигункою.

Кремлівський "дипломат", як повідомляє видання, пов'язаний зі шпигункою Ілоною В., яку затримали напередодні.

Її контактною особою виявився Андрій М. – заступник військового аташе посольства Росії у Берліні, який, за даними німецьких спецслужб, є кадровим співробітником російської розвідки.

Німецька влада дала цьому дипломату-шпигуну 72 години на те, щоб покинути територію Німеччини.

Ми не приймаємо шпигунство у Німеччині – і особливо не під прикриттям дипломатичного статусу,
– наголосили в німецькому МЗС.

А саму Ілону В., яка водночас має громадянство України та Німеччини, підозрюють у зборі та передачі розвідувальної інформації на користь Росії.

За версією слідства, щонайменше з 2023 року Ілона В. неодноразово передавала своєму куратору дані, безпосередньо пов'язані з війною в Україні.

Зокрема, як встановили слідчі, жінка збирала й передавала інформацію про:

  • учасників та деталі високопоставлених політичних заходів і зустрічей;
  • розташування ключових об'єктів німецької оборонної промисловості;
  • хід випробувань безпілотників;
  • плани та графіки постачання дронів до України.

Де ще шпигували росіяни?

  • 17 квітня 2024 року в німецькій Баварії правоохоронці затримали двох осіб, які, за даними слідства, працювали на російські спецслужби. Їхня мета полягала в саботажі військової підтримки України. Зокрема йдеться про організацію диверсій проти об'єктів, пов'язаних з постачанням зброї та логістикою допомоги Києву.

  • У листопаді 2025 року латвійські контррозвідники викрили та затримали громадянина, якого підозрюють у шпигунстві на користь Кремля. За версією спецслужб, чоловік систематично збирав дані про латвійську авіацію, оборонні структури та військові об'єкти.

  • Крім того, глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус не так давно зазначав, що російські спецслужби стежать за німецькими супутниками.