Об этом 22 января проинформировали в Министерстве иностранных дел Германии. Случай также описало немецкое издание Spiegel.

Как российский дипломат шпионил в Германии?

По данным Spiegel, говорится о заместителе военного атташе посольства России в Берлине. Он работал на одну из российских спецслужб и долгое время руководил арестованной шпионкой.

Интересно! Кремлевский "дипломат", как сообщает издание, связан со шпионкой Илоной В., которую задержали накануне.

Ее контактным лицом оказался Андрей М. – заместитель военного атташе посольства России в Берлине, который, по данным немецких спецслужб, является кадровым сотрудником российской разведки.

Немецкие власти дали этому дипломату-шпиону 72 часа на то, чтобы покинуть территорию Германии.

Мы не принимаем шпионаж в Германии – и особенно не под прикрытием дипломатического статуса,

– отметили в немецком МИДе.

А саму Илону В., которая одновременно имеет гражданство Украины и Германии, подозревают в сборе и передаче разведывательной информации в пользу России.

По версии следствия, минимум с 2023 года Илона В. неоднократно передавала своему куратору данные, непосредственно связанные с войной в Украине.

В частности, как установили следователи, женщина собирала и передавала информацию о:

участниках и деталях высокопоставленных политических мероприятий и встреч;

расположении ключевых объектов немецкой оборонной промышленности;

ходе испытаний беспилотников;

планах и графиках поставок дронов в Украину.

Где еще шпионили россияне?