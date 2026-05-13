Очередная гибридная атака на ЕС из Беларуси: временно закрывали аэропорт Вильнюса

В Литве в ночь на 13 мая временно приостановил свою работу Вильнюсский аэропорт из-за фиксации навигационных сигналов, похожих на метеозонды. Ограничения действовали около часа и были оперативно сняты.

Об этом информирует портал Delfi.

Что известно о гибридной атаке со стороны Беларуси?

Как сообщили Литовские аэропорты, инцидент произошел в 02:16 ночи, когда были зафиксированы признаки гибридного воздействия с территории Беларуси, направленного против гражданской авиации и безопасности общества. Из-за этого работу Вильнюсского аэропорта временно остановили.

По данным службы, в воздушном пространстве обнаружили навигационные следы, которые могут быть характерными для метеозондов. Уже в 3:16 ограничения отменили и аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Ограничения в работе аэропорта повлияли на два рейса и вызвали неудобства для 128 пассажиров. Один из самолетов перенаправили в Копенгаген, тогда как другой рейс пришлось отменить.

Вследствие нарушения графика ротации самолетов в среду, 13 мая, также возможны отдельные задержки рейсов.

Напомним, последний раз подобное случалось в начале апреля. А в декабре 2025 года из-за систематичности гибридных атак со стороны Беларуси литовское правительство объявило чрезвычайное положение.

Важно! В комментарии 24 Канала исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко не прекращает разговоров о готовности своей страны к войне. Известно, что 11 мая Лукашенко провел совещание по вопросам технического оснащения белорусской армии. Также есть информация о подготовке госпиталей в Беларуси. Жмайло напомнил, что развертывание полевых госпиталей стало одним из ключевых показателей, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Как на провокации России и Беларуси реагирует Европа?

В феврале 2026 года лидеры европейских государств начали обсуждение собственной ядерной системы сдерживания. Это связано с угрозой со стороны России и Беларуси и "кризисом доверия" к США. Само действие Евросоюза предусматривает расширение "ядерного зонтика" Франции и потенциальное развитие собственных оборонных возможностей отдельных стран ЕС. Здесь речь идет о создании полноценной системы сдерживания – от политических решений до военных возможностей.

Сейчас единственные государства ЕС, которые имеют ядерку – являются Великобритания и Франция. На двоих они обладают примерно 400 боеголовками, одновременно США имеют значительно больший арсенал ядерного вооружения.

Экс-министр иностранных дел Германии Йошка Фишер заявил, что Германия должна работать над созданием ядерного оружия в сотрудничестве с европейскими союзниками.

Есть ли угроза для ЕС со стороны России?

Еще в сентябре 2025 года украинский президент предупреждал, что Путин не будет ждать окончания войны в Украине, чтобы напасть на Европу. Его гибридные атаки, в том числе и через Беларусь, и в дальнейшем будут продолжаться. По словам Зеленского, российский диктатор будет пытаться найти слабые места в Европе и странах НАТО.

Для своих диверсий на территории Европы Кремль активно использует завербованное гражданское население, включая подростков.

Информация о возможном нападении России на европейские страны распространяется все чаще. Генерал армии США Бен Ходжес в эксклюзивном интервью 24 каналу заявил, что такое действительно может произойти, однако только при условии, если Украина начнет проигрывать в войне против России.