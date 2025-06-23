Сербия приостановила весь экспорт боеприпасов: как на это повлияла Россия

Российские власти дважды за месяц публично обвинили Сербию в том, что страна позволяет своему вооружению попадать в Украину. На фоне этого президент Сербии Александар Вучич заявил о приостановлении экспорта всех боеприпасов.

А также отреагировал на критику со стороны России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Смотрите также Вучич отказался подписать итоговое заявление саммита в Одессе, осуждающее Россию, – Le Monde

Как Вучич отреагировал на возмущение России

Сербский лидер заверил, что заботится о безопасности Сербии и работников военной промышленности, где производятся боеприпасы, которые экспортируют за границу. Он также риторически спросил, "кто является разрешенным конечным пользователем" сербского оружия и военной техники.

Я не могу в Азию, не могу в Африку, не могу в Европу, не могу в Америку. Куда вы хотите, чтобы мы экспортировали боеприпасы, в Антарктиду?

– спросил Вучич.

Он также добавил, что сербские боеприпасы появились в Украине и "обе стороны жалуются". Для того, чтобы что-то изменить, президент Сербии решил, что все боеприпасы на некоторое время будут только в сербских казармах.

Вучич также прокомментировал упреки относительно экспорта сербского вооружения в Израиль и подчеркнул, что сейчас страна ничего не экспортирует туда. Он добавил: "Мы все остановили, и если что-то должно быть сделано, то это должно быть специальное и конкретное решение. Поэтому мы посмотрим, как и что будем делать дальше, в соответствии с интересами Сербии".

Напомним, что ранее служба внешней разведки России заявила о "наращивании экспорта военной продукции" сербских предприятий в Украину, несмотря на заявленный "нейтралитет" Белграда. Там сообщили, что сбор и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии.

При этом якобы производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции и то, что их ракеты и снаряды будут "убивать российских военнослужащих и жителей населенных пунктов России".

В СВР также выразили "сожаление", что "традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью".