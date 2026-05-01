Тайный агент Путина: как лауреат премии Черчилля помог России победить на выборах в Болгарии

19 апреля 2026 года в Болгарии состоялись парламентские выборы. На них победила коалиция, собранная вокруг бывшего президента Румена Радева. "Прогрессивная Болгария" Румена Радева, которая будто пылесосом собрала весь отчаявшийся электорат, не разбираясь в его предыдущих симпатиях то ли левых, правых, центристов, а то и радикалов.

Одним из главных лузеров выборов-2026 стала болгарская Соцпартия, которая на самом деле не соцпартия, а бывшие болгарские коммунисты, то есть наследие российской оккупации. Сейчас эта политическая сила перепакована в новую обертку и называется коалиция "БСП – Объединенная левица".

Частью этой коалиции является партии "Болгарская социал-демократия – Евролевица", которая позиционирует себя как проевропейская социал-демократическая политическая сила. Ее лидером является ветеран болгарской политики Александер Томов. Этот выпускник ленинградского университета когда-то был ярым болгарским евроинтегратором, за что даже получил премию Черчилля, но у господина Томова есть и второе дно. И оно российское.

Благодаря сливу электронной почты бывшего российского вице-спикера Госдумы и куратора международных направлений путинской энергетики Александра Бабакова раскрылась другая роль ветерана болгарской политики. Оказывается Томов был не просто контактом влиятельного россиянина из обслуги Путина, а постоянным искателем встреч в Москве. Детали резонансного разоблачения российского агента – читайте в материале 24 Канала.

"Укрепление" болгаро-российских отношений как повод

Мейлы с почты Бабакова показывают: между 2010 и 2016 годами Томов неоднократно обращался к Бабакову, который тогда был вице-спикером Государственной думы России с просьбой о встречах в парламенте.



Александер Томов – ветеран болгарской политики и известный евроинтегратор / фото ФАКТЫ

В июне 2010-го помощница Бабакова присылает в его канцелярию текст для российского посольства в Софии с просьбой выдать "экспрессную многократную визу" для "Александра Трифонова Томова, председателя партии Болгарская социал демократия" в связи со встречами в Госдуме 28 – 29 июня. К письму приложен скан паспорта.

В январе 2016-го история повторяется. Несколько писем, отправленных с адреса компании Lira Investments S.A., адресованы непосредственно на babakov@duma.gov.ru:

Томов представляется как "председатель партии "Болгарская социал демократия", профессор экономики и политологии Софийского университета".

Он напоминает о двух предыдущих встречах в Москве, где они с Бабаковым обсуждали "российско–болгарские экономические отношения". Интересно, что пишет на русском, но с ошибками. Но на это никто не обращает внимания.

Ключевая фраза повторяется в нескольких письмах: несмотря на изменение международной ситуации (западные санкции против России из-за оккупации и незаконной аннексии Крыма), "основной вывод остается в силе – развитие и прогресс болгаро-российских отношений является важнейшей необходимостью для обоих народов".



Бабаков – очень важный винтик в российской коррупционной машине / фото росСМИ

Томов просит принять его в Москве 22, 25 или 26 января, а затем предлагает альтернативные даты – 1 – 2 февраля, благодаря за "вашу очень напряженную и занятую программу".

Сканы из переписки между Томовым и офисом Бабакова:

Все письма подписаны как prof. Alexander Tomov и имеют подпись компании Lira Investments S.A., Sofia, bul. Arsenalski 123.

Это важно по трем причинам:

Личный канал. Томов обращается к Бабакову напрямую, как к политику уровня "Александр Михайлович", ссылаясь на "наши предыдущие встречи".

Политический статус. Он настаивает на том, что выступает не бизнесменом, а главой партии и профессором университета – то есть политическим актором, который претендует говорить от имени части болгарского общества.

Гибрид бизнеса и политики. Коммуникация идет через частную компанию Lira Investments, сочетающую политический титул и бизнес-структуру в едином канале – типичный стиль для сетей вокруг стратегических секторов, таких как энергетика или металлургия.

Если это не "агентура" в юридическом смысле, то по крайней мере классический пример глубокой политико-бизнесовой интеграции с кремлевским влиятельным чиновником в период, когда против России уже действовали санкции за оккупацию Крыма, а Кремль пытался запустить газовую трубу на Балканы в обход Украины.

Агент влияния России или полезный идиот?

Чтобы понять вес писем Томова, надо поставить их в более широкий контекст. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков – не случайный персонаж.

Расследование BG Elves, ACF и международных медиа показали его как спецпредставителя Путина по энергетике, который через своего помощника Евгения Зобнина координировал "дорожную карту" переоборудования газопровода South Stream в TurkStream/Balkan Stream через Болгарию.

Утечки электронной почты, обнародованы в 2023 – 2024 годах, содержат:

внутренние документы о маршруте газопровода через Болгарию;

переписку с руководителем "Булгартрансгаза" Владимиром Малиновым, который редактировал дорожную карту и пересылал ее Зобнину;

многочисленные эпизоды визовых и бизнес-услуг для европейских партнеров Бабакова, в частности Daniel Křetínský, Peter Fellegi, Alexander Kanazirski.

На этом фоне визиты Томова в Думу, оформленные через Бабакова, выглядят не как случайные протокольные встречи, а как часть более широкой сети контактов между российскими политическими координаторами и болгарскими элитами в энергетическую эпоху South/TurkStream.

Показательно, что другой болгарский чиновник – заместитель министра энергетики Божан Стоянов – публично рассказал о попытке подкупа со стороны Бабакова, чтобы обеспечить поддержку South Stream. Томов в этой истории имеет другую роль: не тот, кто разоблачил, а тот, кто искал контактов и говорил о "необходимости" более тесных связей.

От московских встреч до поддержки Радева

Спустя десятилетия после первых московских визитов Томов вновь оказался в центре геополитической полемики – уже в 2025 – 2026 годах, когда в Болгарии формировался проект "Прогрессивная Болгария" Румена Радева.

В этот период Томов:

возглавлял "Болгарскую социалдемократию – Евролевицу", вошедшую в коалицию БСП – Объединенная левица;

на партийной конференции в феврале 2026 года заявил, что "формирование вокруг президента Румена Радева вместе с "БСП – Объединенная левица" должно стать основой будущего правящего большинства";

в телеэфирах рассказывал, что Радев является "носителем большого изменения", который способен объединить левоцентристское пространство.

Фактически Томов выступил политическим легитиматором Радева со стороны исторической левицы: вместо того, чтобы бороться за выживание БСП в конкуренции с новым популистским проектом, он предложил переформатировать поле вокруг президентской группировки.

Этими заявлениями То ов похоронил собственную политсилу, но выкрутил на максимум результаты Радева. Кто-то может сказать "какое досадное самоубийство", но, если держать в голове связи Томова с россиянами, то уже выглядит как продуманный план.

На выборах 19 апреля 2026-го "БСП – Объединенная левица" потерпела крах и впервые за время восстановления независимости не прошла в парламент, тогда как "Прогрессивная Болгария" Радева одержала победу, которую большинство международных комментаторов назвали успехом для Кремля:

Радева сравнивают с Орбаном или Фицо;

он критикует санкции против РФ, выступает против военной помощи Украине, призывает к восстановлению импорта дешевого российского газа и нефти;

ставит под сомнение перспективы победы Украины и пугает "ядерным Армагеддоном" в случае более решительной поддержки Киева.

Победа Радева – чистый плюс для России, хотя институционально Болгария остается привязанной к ЕС и НАТО, а Президент вряд ли получит полноценное право вето на санкционные решения.

В этом свете курс Томова выглядит как пересечение двух векторов:

внутриполитический - анти-GERB, анти-Борисов, за "реформы, справедливость и законность";

внешнеполитический - поддержка лидера, которого в Европе воспринимают как пророссийского.

Учитывая его предыдущие контакты с Бабаковым, такое сочетание не может оставаться без внимания.

Изменился ли Томов?

Сегодня, комментируя бюджет-2026 и коалиционные перспективы, Томов позиционирует себя как проевропейский социал-демократ, борющийся за верховенство права и против коррупционного наследия Борисова.

Однако электронные письма 2010 – 2016 годов фиксируют другое измерение:

он культивировал теплые отношения с Бабаковым, который оказался под санкциями как человек Путина, который выстраивал гибридное влияние РФ в Европе (как информационное, так и экономическое);

отстаивал углубление болгаро-российских отношений как "жизненную необходимость" и несмотря на так называемый "новый контекст";

использовал частную компанию Lira Investments как "оболочку" для коммуникации и организации визитов в Москву.

Итак, Томов имеет двойную траекторию: внутри страны он продает себя как реформатора-евро-социал-демократа, но во внешнем измерении – по крайней мере до 2016 года – выстраивал устойчивый канал к Кремлю и выступал лоббистом "особых отношений" с Россией.

Его дальнейшая поддержка Радева, чье избрание оценивают как "выигрыш для Москвы", выглядит не случайной, а логическим продолжением этой линии.

Вопросы, что пока остаются без ответа

То, что мы знаем, не дает оснований прямо называть Томова "российским агентом" – для этого должно быть проведено официальное расследование и действиям политика должна быть дана юридическая оценка.

Но есть ряд вопросов, на которые он не может не ответить, если претендует на роль демократического лидера в стране-члене ЕС:

О чем конкретно он говорил с Бабаковым в Москве?

Письма упоминают "экономические отношения" и "широкий круг вопросов" в период, когда речь шла о South Stream и его трансформации. Входили ли сюда энергопроекты, приватизационные схемы, политическая координация? Продолжался ли контакт после 2016 года, когда давление на TurkStream/Balkan Stream усилилось? Утечки пока дают срез до 2016-го, но политическая борьба вокруг газопровода продолжается до сих пор. Как Томов объясняет разрыв между своими московскими письмами и нынешней проевропейской риторикой?

Признает ли он, что ошибался в отношении России, или считает, что и сейчас "развитие болгаро-российских отношений" - "необходимость"? Какую роль играл Томов во внутренних дебатах БСП–Объединенной левой о TurkStream/Balkan Stream? Поддерживал ли он линию "прагматического транзита", которая де-факто согласуется с российскими интересами?

Пока ответов нет, дело Томова является симптоматичным для более широкой проблемы: как политики государств восточной Европы и бывшего "социалистического лагеря" сохраняют старые связи с Москвой, одновременно маскируя их под евро-социал-демократическую риторику и "борьбу с коррупцией".

Почему это важный кейс для Украины и ЕС?

Для Украины эта история важна по двум причинам.

Во-первых, болгарский кейс показывает, что российская энергетическая инфраструктура и дальше используются как политический рычаг. South Stream перекрасили в Balkan Stream, а акценты сместили с прокремлевской риторики на "транзитные доходы" и "дешевый газ", но стратегическая логика обхода Украины сохранилась.

Во-вторых, Томов демонстрирует, как люди с давними связями с Москвой могут помогать приходить к власти политикам, которых в Брюсселе и Киеве воспринимают как победу Кремля, при этом декларируя верность ЕС.

Для ЕС это – напоминание: формальная евроинтеграция не гарантирует отсутствия квази-пророссийских каналов внутри национальных элит, потому что имеем факт, что европейский социалдемократ на самом деле годами выстраивал канал к кремлевскому эмиссару по энергетике, а теперь работает на политическое усиление откровенно про-российского лидера.

Для Украины – очередной сигнал, что битва за энергетические маршруты и политическое влияние в Центрально-Восточной Европе не завершилась, а выходит на новую волну эскалации.