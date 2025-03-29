Президент Финляндии объяснил условия ввода войск "Коалиции желающих" в Украину

Президент Финляндии Александр Стубб сказал, что войска "Коалиции желающих" могут быть направлены в Украину в случае выполнения нескольких важных условий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France 24. По его мнению, вышеупомянутый вопрос необходимо рассматривать в два этапа, чтобы отличать условия и сроки.

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Какие условия для ввода войск

По его словам, первой необходимой фазой является прекращение огня, после чего будет заключено фактическое мирное соглашение. Президент Финляндии отметил, что для первого из вышеупомянутого есть потребность в предоставлении определенных гарантий безопасности.

"Это означает, что вы можете помочь в воздухе, на море, возможно, на суше. Именно таким планированием сейчас занимаются наши военные. И политические решения, которые мы принимаем здесь, в Париже, являются частью этого первого этапа", – заявил он.

Вторым этапом Александр Стубб назвал поддержку и согласование мира.

Именно тогда вы вводите войска по урегулированию кризисных ситуаций или миротворческие войска на основе международного мандата. Итак, это две совершенно разные вещи. Прекращение огня – это все еще состояние войны, тогда как мирное соглашение – это когда начинается мир,

– пояснил он.

Напомним, президент Франции Макрон рассматривает возможность разместить миротворческий контингент в центральной части Украины. Вероятно, такие иностранные силы могут базироваться вдоль реки Днепр, как можно дальше от линии боестолкновения.