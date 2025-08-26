Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что надеется на то, что терпение американского лидера Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина вскоре иссякнет.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по случаю Дня послов в среду, 26 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

Смотрите также Зеленский не нравится Путину: в Bloomberg заявили о тупиковой ситуации со встречей лидеров

О чем заявил Стубб?

По его мнению, принудить Владимира Путина к миру с Украиной можно только путем давления на страны, которые продолжают торговлю с Россией или помогают российской военной промышленности с помощью тарифов.

Единственные, кто может убедить Путина заключить мир, находятся скорее на Востоке, чем на Западе,

– отметил Александр Стубб.

Отметим, что одними из крупнейших торговых партнеров России являются Индия и Китай. Первой США недавно поставили ультиматум по этому поводу. Торговля с последней снизилась до 125,8 миллиарда долларов.

Что ранее говорил о Путине и переговорах?