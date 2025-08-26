Укр Рус
26 серпня, 17:07
Стубб сподівається, що терпіння Трампа до Путіна скоро вичерпається

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Президент Фінляндії Александр Стубб висловив сподівання, що терпіння Дональда Трампа до Володимира Путіна скоро вичерпається.
  • Стубб вважає, що примусити Путіна до миру з Україною можна через тиск на країни, які торгують з Росією, застосовуючи тарифи.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що сподівається на те, що терпіння американського лідера Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна невдовзі вичерпається.

Відповідну заяву він зробив на пресконференції з нагоди Дня послів у середу, 26 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

Про що заявив Стубб?

На його думку, примусити Володимира Путіна до миру з Україною можна лише шляхом тиску на країни, які продовжують торгівлю з Росією або ж допомагають російській військовій промисловості за допомогою тарифів.

Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, знаходяться радше на Сході, ніж на Заході, 
– наголосив Александр Стубб.

Зазначимо, що одними з найбільших торгівельних партнерів Росії є Індія та Китай. Першій США нещодавно поставили ультиматум з цього приводу. Торгівля з останньою знизилася до 125,8 мільярда доларів.

Що раніше казав про Путіна і переговори?

  • Раніше президент Фінляндії заявив, що Володимир Путін у рамках мирних переговорів навмисно висуває щодо України вимоги, які неможливо виконати практично. У цьому полягає тактика російської сторони.

  • Також він вважає, що немає жодних ознак того, що Путін готовий до мирних переговорів із Володимиром Зеленським, аби закінчити війну в Україні. Диктатор хоче продовжувати воювати щонайменше до осені.