Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що сподівається на те, що терпіння американського лідера Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна невдовзі вичерпається.

Відповідну заяву він зробив на пресконференції з нагоди Дня послів у середу, 26 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

Про що заявив Стубб?

На його думку, примусити Володимира Путіна до миру з Україною можна лише шляхом тиску на країни, які продовжують торгівлю з Росією або ж допомагають російській військовій промисловості за допомогою тарифів.

Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, знаходяться радше на Сході, ніж на Заході,

– наголосив Александр Стубб.

Зазначимо, що одними з найбільших торгівельних партнерів Росії є Індія та Китай. Першій США нещодавно поставили ультиматум з цього приводу. Торгівля з останньою знизилася до 125,8 мільярда доларів.

Що раніше казав про Путіна і переговори?