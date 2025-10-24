20 лет проживал в Украине и стал премьер-министром Молдовы: кто такой Александру Мунтяну

В Молдове официально назначили Александру Мунтяну на должность премьер-министра. Президент страны Майя Санду уже подписала соответствующий декрет.

Ранее Мунтяну основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners, которая работает в Молдове, Украине и Беларуси. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на Point.

Что известно о новом молдавском премьер-министре?

Кандидатуру Мунтяну выдвинула партия "Действие и солидарность" (PAS) после консультаций с главой государства.

Санду выразила надежду, что Мунтяну сформирует правительство, которое получит доверие парламента и реализует ключевые задачи. Так, на него возлагают надежды относительно сохранения мира, подготовки к вступлению в ЕС, развития экономики и улучшения благосостояния граждан.

61-летний экономист и предприниматель родился в Кишиневе. Он получал образование в Московском государственном университете и Колумбийском университете.

Новоназначенный премьер-министр ранее работал в Национальном банке Молдовы, банке Crédit Lyonnais в Париже и 10 лет во Всемирном банке, где отвечал за проекты в Африке и на Ближнем Востоке.

Интересно! Последние 20 лет он жил в Украине, а после начала российской агрессии в 2022 году переехал в Бухарест.

Мунтяну также активно участвовал в общественной жизни, возглавляя Американскую торговую палату в Молдове и соучреждая молдавское отделение Alliance Française.

