Алиев заявил, что Россия вторглась в Азербайджан в 1920 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что русские оккупировали страну в 1920 году. Он отметил, что Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией.

Об этом Алиев заявил в эфире телекалана "Аль-Арабия". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа" (Радио Свобода).

Почему Алиев вспомнил вторжение 1920 года?

Большевики, которые совершили революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунги звучали как "фабрики и заводы – рабочим, земля – крестьянам, свобода – народам". Мы создали собственное государство, но большевики его отобрали,

– подчеркнул Алиев.

Он подчеркнул, что после распада Российской империи существовала Азербайджанская Демократическая Республика.

Алиев отметил необходимость создания Зангезурского коридора – транспортного маршрута, который соединит западные районы Азербайджана с его эксклавом (Нахичеванской Автономной Республикой) через Сюникскую область Армении.

"В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре того же года, всего через несколько месяцев после этого, правительство советской России решило отобрать у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был поделен надвое – на основную часть и Нахичевань, а между ними был Западный Зангезур", – рассказал Алиев.

Что произошло в апреле 1920 года?

В апреле 1920 года 11-я армия Советской России вторглась в Азербайджан с целью установить в стране советское правительство. Эти события также получили название Апрельский переворот, поскольку вмешательство российских войск сопровождалось восстанием азербайджанских большевиков в Баку. Вторжение завершилось созданием Азербайджанской Советской Социалистической Республики.

Согласно декларации, которую подписали Азербайджан и Армения в Вашингтоне, США будут контролировать Зангезурский коридор 99 лет.

Отдельно Алиев коснулся ухудшения отношений с Россией.

Мы не несем ответственности за ухудшение. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не испытываем никаких проявлений агрессии или неуважения к нам,

– заявил он.

Что известно о кризисе в отношениях Азербайджана и России?