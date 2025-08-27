Алієв заявив, що Росія вторглася в Азербайджан у 1920 році

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що росіяни окупували країну у 1920 році. Він зазначив, що Азербайджан не несе відповідальності за погіршення відносин з Росією.

Про це Алієв заявив в ефірі телекалану "Аль-Арабія". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ехо Кавказу" (Радіо Свобода).

Чому Алієв згадав вторгнення 1920 року?

Більшовики, які здійснили революцію 1917 року, обдурили народ. Їхні гасла звучали як "фабрики та заводи – робітникам, земля – селянам, свобода – народам". Ми створили власну державу, але більшовики її відібрали,

– наголосив Алієв.

Він підкреслив, що після розпаду Російської імперії існувала Азербайджанська Демократична Республіка.

Алієв наголосив на необхідності створення Зангезурського коридору – транспортного маршруту, який з'єднає західні райони Азербайджану з його ексклавом (Нахічеванською Автономною Республікою) через Сюнікську область Вірменії.

"У квітні 1920 року російська армія вторглася до Азербайджану та окупувала його. У листопаді того ж року, лише через кілька місяців після цього, уряд радянської Росії вирішив відібрати в Азербайджану Зангезур, який ми називаємо Західним Зангезуром, і передати його Вірменії. Ось як Азербайджан був поділений надвоє – на основну частину і Нахічевань, а між ними був Західний Зангезур", – розповів Алієв.

Що сталося у квітні 1920 року?

У квітні 1920 року 11-та армія Радянської Росії вторглася в Азербайджан з метою встановити у країні радянський уряд. Ці події також отримали назву Квітневий переворот, оскільки втручання російських військ супроводжувалося повстанням азербайджанських більшовиків у Баку. Вторгнення завершилося створенням Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки.

Згідно з декларацією, яку підписали Азербайджан і Вірменія у Вашингтоні, США будуть контролювати Зангезурський коридор 99 років.

Окремо Алієв торкнувся погіршення відносин з Росією.

Ми не несемо відповідальності за погіршення. Ми відповідаємо конструктивно та законно, але ніколи не зазнаємо жодних проявів агресії чи неповаги до нас,

– заявив він.

Що відомо про кризу у відносинах Азербайджану та Росії?