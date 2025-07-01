Азербайджан не визнає версію Росії про причини смерті братів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Minval.

Дивіться також Не має бути приводом для демаршів, – у Кремлі відреагували на затримання азербайджанців

Вбивство братів з Азербайджану в Росії

Як передає видання, під час затримання, транспортування та перебування в адмінбудівлях оперативних органів затримані брати Сафарови зазнавали жорстоких тортур. Їх били тупими предметами по всьому тілу, що призвело до тяжких травм.

Унаслідок катувань 60-річний підприємець Гусейн Сафаров помер того ж дня у будівлі МВС Єкатеринбурга. За даними ЗМІ, у нього був перелом носа зі зміщенням, деформація грудної клітки, синці під очима й інші ознаки побиття.

Його брат, 55-річний таксист Зіяддін Сафаров, батько двох дітей, помер від отриманих травм у службовому автомобілі. У нього були виявлені крововиливи, тупа травма грудної клітки, гематоми та забої в області нирок і паху.

В російські версії один з братів помер нібито від серцевої недостатності, а інший – від невизначених травм.

Азербайджанські слідчі також повідомляють, що інші затримані громадяни зазнали аналогічного поводження від російських силовиків.

На підставі зібраних матеріалів Генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за кількома статтями Кримінального кодексу країни.

До слова, азербайджанські правоохоронці здійснили обшуки в офісі російського агентства Sputnik у Баку та затримали двох співробітників ФСБ.