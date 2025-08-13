Как Армения и Азербайджан оставили Россию в стороне?

Принятое лидерами обеих стран соглашение в присутствии Дональда Трампа стало дипломатической победой последнего, но побудило армянскую сторону идти на заметные уступки. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

К теме В ЦПИ объяснили, почему соглашение Азербайджана и Армении стало "жестким унижением Москвы"

С одной стороны армянская сторона отказывается от территориальных претензий к Азербайджану, что дает основания говорить о согласии Никола Пашиняна на результаты последней войны за Нагорный Карабах.

В то же время сторонники позиции армянского премьера могут интерпретировать это как избежание рисков того, что Азербайджан инициирует новую эскалацию и боевые действия для прорыва сообщения в Нахичевань, который отделен от остального Азербайджана армянской территорией.

Баку получает желаемое – возможность развития логистического сообщения, которое позволит расширять сухопутные транзитные пути в Турцию.

В Анкаре безусловно также довольны результатами дипломатической игры, поскольку Реджеп Эрдоган активно работал над привлечением США к указанному проекту и воспользовался коммерческими интересами Трампа, чтобы противопоставить их российскому влиянию. Привлечение американских компаний к организации логистики в регионе через Зангезурский коридор станет гарантией безопасности.

Важным пунктом является поддержка обеими сторонами недопущения к собственным границам военных сил третьих сторон. Здесь можно увидеть четкий сигнал в сторону Кремля:

во-первых, намерение России организовать логистику в регионе с привлечением собственных силовиков провалилось. Отныне российский контингент не нужен никому ни в каком виде;

во-вторых, российское руководство может точно забыть о любых сценариях привлечения ОДКБ или любых других "миротворческих силовых форматов" в Армении. Поскольку это будет выступать нарушением позиции как Еревана, так и Баку.

Какие будут последствия соглашения?

Здесь есть положительные и отрицательные аспекты, в частности в контексте украинских интересов.

Что это значит для России? Окончательный провал политики в отношении Армении и высокая вероятность вытеснения из региона.

Теперь единственная возможность – это инициировать приход к власти лояльных к себе сил, которые поставят под сомнение достигнутые при посредничестве США договоренности. Это может произойти летом 2026 года – или путем выборов, или через государственный переворот.

Каково значение соглашения для его подписантов? Армянский премьер пошел на непростое решение, которое будет вызывать противоречивые оценки в обществе.

Если в глобальном плане привлечение США для вытеснения России – это правильный шаг. На тактическом уровне – внутри страны – общество будет негативно воспринимать признание азербайджанского контроля над утраченными Арменией территориями.

В то же время Алиев и Эрдоган получат достаточно политических и экономических дивидендов для признания общего успеха.

Также открывается новая историческая страница в отношениях Еревана с традиционными оппонентами.

Какие риски для Украины?

С одной стороны, привлечение США к урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном – это позитивный шаг. Любое политическое поражение России – на пользу Украине. Кроме того, Киев также может активизировать контакты с Баку, Ереваном и Анкарой по включению украинских интересов в новые логистические маршруты.

Однако есть определенный скрытый риск. Ключевое, чтобы в Администрации Трампа не считали, что кейс Армении и Азербайджана может быть повторен в ситуации с российской агрессией против Украины. На фоне успехов в первом, не исключительно, что американский президент попытается инициировать нечто подобное для окончания войны России против Украины. К примеру, с побуждением Киева к территориальным уступкам или привлечения американских коммерческих интересов в восстановлении транзита российских энергоносителей через украинскую ГТС.

Украинская дипломатия и наши партнеры вынуждены четко донести до Трампа категорическое отличие двух кейсов.