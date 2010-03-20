Директор национальной разведки США Тулси Габбард 2 марта обвинила президента Украины Владимира Зеленского в стремлении развязать Третью мировую войну или даже ядерный конфликт. Габбард известна своими пророссийскими и конспирологическими взглядами: по словам ее бывших помощников, она регулярно читала и распространяла материалы RT, пропагандистского рупора Кремля.

Ее назначение вызвало беспокойство как среди американских спецслужб, так и среди их союзников. Однако это далеко не единственное напряжение в глобальной разведывательной сети США. Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом, на неделю прекратил передавать разведданные Украине, пытаясь заставить ее пойти на уступки. Он также угрожал аннексировать Канаду и исключить ее из "Пяти глаз" – крупнейшего в истории альянса по обмену разведданными.

Несмотря на эти потрясения, сотрудничество между США и их союзниками в разведке пока продолжается. Но насколько оно устойчиво и что произойдет, если его основы начнут разрушаться, – читайте в материале 24 Канала, основанном на аналитике The Economist.

Шпионский союз под угрозой: развалится ли разведсеть Запада

Американские спецслужбы имеют разветвленную систему связей с союзниками. ЦРУ, занимающееся агентурной разведкой (HUMINT), поддерживает контакты почти со всеми партнерскими структурами, сотрудничая с ними в сфере разведки и тайных операций.

Один из самых дерзких примеров – операция 1970 – 1990-х годов, когда ЦРУ совместно с немецкой BND тайно владели производителем шифровальных машин, продавая другим государствам оборудование со скрытыми "закладками".



Тулси Габбард / фото Getty Images

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Что известно о Тулси Габбард Тулси Габбард, бывшая конгрессвумен от Гавайев и директор национальной разведки США, неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за распространения конспирологических теорий и дезинформации об Украине.



В марте 2022 года Габбард заявила о существовании в Украине биологических лабораторий, финансируемых США, которые могут представлять угрозу в случае компрометации. Она выразила обеспокоенность относительно возможного распространения опасных патогенов из этих лабораторий в случае их захвата во время войны. Эти утверждения были расценены многими как поддержка российской дезинформации, хотя Габбард утверждала, что ее слова были неправильно интерпретированы.



Критики, включая сенатора Митта Ромни и конгрессмена Адама Кинзингера, обвинили Габбард в распространении российской пропаганды и назвали ее заявления "предательской ложью". В ответ Габбард потребовала предоставить доказательства ложности ее слов, ссылаясь на официальные источники, которые подтверждают существование биолабораторий в Украине, хотя и не биологического оружия.

Тулси Габбард, бывшая конгрессвумен от Гавайев и директор национальной разведки США, неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за распространения конспирологических теорий и дезинформации об Украине.В марте 2022 года Габбард заявила о существовании в Украине биологических лабораторий, финансируемых США, которые могут представлять угрозу в случае компрометации. Она выразила обеспокоенность относительно возможного распространения опасных патогенов из этих лабораторий в случае их захвата во время войны. Эти утверждения были расценены многими как поддержка российской дезинформации, хотя Габбард утверждала, что ее слова были неправильно интерпретированы.Критики, включая сенатора Митта Ромни и конгрессмена Адама Кинзингера, обвинили Габбард в распространении российской пропаганды и назвали ее заявления "предательской ложью". В ответ Габбард потребовала предоставить доказательства ложности ее слов, ссылаясь на официальные источники, которые подтверждают существование биолабораторий в Украине, хотя и не биологического оружия.

Кроме того, Габбард известна своими симпатиями к сирийскому президенту Башару Асаду, с которым она встречалась в 2017 году. Эти действия вызвали беспокойство относительно ее внешнеполитических взглядов и возможного влияния на ее решения в случае назначения на должность директора национальной разведки.



Назначение Габбард на эту должность вызвало беспокойство в американском разведывательном сообществе из-за отсутствия у нее опыта в этой сфере и предыдущих заявлений, которые совпадали с российскими нарративами. Некоторые чиновники выразили опасения, что ее назначение может привести к цензуре важной информации о России и прекращению ключевых расследований. Кроме того, Габбард известна своими симпатиями к сирийскому президенту Башару Асаду, с которым она встречалась в 2017 году. Эти действия вызвали беспокойство относительно ее внешнеполитических взглядов и возможного влияния на ее решения в случае назначения на должность директора национальной разведки.Назначение Габбард на эту должность вызвало беспокойство в американском разведывательном сообществе из-за отсутствия у нее опыта в этой сфере и предыдущих заявлений, которые совпадали с российскими нарративами. Некоторые чиновники выразили опасения, что ее назначение может привести к цензуре важной информации о России и прекращению ключевых расследований.

В сфере перехвата сигналов (SIGINT) интеграция еще глубже. После Второй мировой войны США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия создали альянс "Пять глаз" – наиболее амбициозный проект обмена разведданными в истории.

Интересно! Уровень доверия в этом альянсе беспрецедентный: канадский историк Джон Феррис приводит случай, когда американский аналитик, командированный в британский Центр правительственной связи Великобритании, и британец, работавший в американском АНБ, вели переговоры друг с другом от имени своих служб.

Что известно об альянсе "Пять глаз" Альянс "Пять глаз" (Five Eyes) – это разведывательное партнерство между пятью англоязычными странами: Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами Америки. Эти государства являются участниками многостороннего соглашения UKUSA, которое предусматривает сотрудничество в области радиоэлектронной разведки (SIGINT).



История альянса берет свое начало после Второй мировой войны, когда союзники заключили Атлантическую хартию, определив свои цели в послевоенном мире. Во время Холодной войны система наблюдения ECHELON была разработана альянсом для мониторинга коммуникаций Советского Союза и стран Восточной Европы, а впоследствии использовалась для контроля за коммуникациями по всему миру.



Участники альянса тесно сотрудничают в сфере сбора и обмена разведывательной информацией, охватывающей не только радиоэлектронную разведку, но и военную (DIO, CFINTCOM), агентурную (ASIS, CSIS, MI6, CIA) и геопространственную разведку (AGO, NGA). Каждая страна вносит свой уникальный вклад, обеспечивая глобальный мониторинг и анализ данных.



Хотя альянс "Пять глаз" остается одним из самых прочных разведывательных союзов в мире, он неоднократно подвергался критике за методы наблюдения и возможное нарушение приватности граждан. В частности, раскрытие информации о программе ECHELON вызвало серьезные дебаты в Европейском парламенте и Конгрессе США относительно масштабов наблюдения и защиты прав человека.



Но выдержит ли эта система новые политические бури? Есть несколько сценариев.

Первый – США сами могут подорвать механизм сотрудничества, например исключив Канаду из "Пяти глаз".

Второй – союзники начнут сдержаннее делиться информацией, опасаясь утечек при администрации Трампа, ведь уже были громкие скандалы, в частности из-за утечки израильских секретов в Россию.

Наиболее вероятен третий вариант: разведывательное сообщество США, втянутое в политические войны внутри страны, потеряет эффективность, что ударит и по союзникам.

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Пока что серьезных изменений не произошло. Британская MI6 и ЦРУ имеют глубокий уровень сотрудничества:

Мы делимся друг с другом больше, чем с кем-либо другим,

– заявил в прошлом году глава MI6 Ричард Мур.

В некоторых случаях даже европейские партнеры получают от ЦРУ больше данных о России, чем их собственные руководители. Но есть пределы: наиболее чувствительную информацию всегда маскируют. Так, когда в 1980-х британцы завербовали топового офицера КГБ Олега Гордиевского, они сначала скрывали это от ЦРУ – к большому недовольству американцев.

С перехватом сигналов (SIGINT) ситуация сложнее. Формально "Пять глаз" не имеет жестких юридических обязательств – ни один документ не заставляет партнеров делиться всем, что удалось взломать в российских чатах или на китайских правительственных серверах. Но сама система сбора и обработки информации работает так, что обмен происходит автоматически и с высоким уровнем доверия. Отказаться от сотрудничества здесь сложнее, чем в HUMINT.



Разведка "Пять глаз" / карта upscprep

Однако история знает исключения. В 1984 году, после того как Новая Зеландия запретила вход в свои воды американским ядерным кораблям, она была "преимущественно, но не полностью" исключена из альянса вплоть до 2006 года.



Но даже во время крупнейших конфликтов между союзниками, например Суэцкого кризиса 1956 года или споров США и Канады по войне в Ираке, сотрудничество в SIGINT не прекращалось.

Исключить любую страну из "Пяти глаз" сегодня было бы крайне сложно без разрушительных последствий для всего альянса. Колебания в одной стране затрагивают других. Например, когда в США возникают дискуссии по пересмотру закона FISA 702, регулирующего международную слежку, британская разведка готовится к изменениям в собственных алгоритмах работы. Система пока работает. Но выдержит ли она очередную политическую бурю?

Что произойдет, если Америка разрушит баланс

Зависимость в разведывательном альянсе "Пять глаз" является неравномерной. "У нас нет собственной службы внешней разведки", – отмечает Джоди Томас, которая до прошлого года была советником премьера Канады Джастина Трюдо по национальной безопасности. Однако и США есть что терять. Канада еще с 1940-х годов является ключевым игроком в сфере радиоэлектронной разведки в Арктике.

Великобритания сделала значительные инвестиции в сферу криптографии. Австралия, благодаря своему географическому расположению, играет критическую роль в слежке за Китаем в Азии.

Однако сам факт того, что разрыв нанесет вред всем сторонам, не означает, что Дональд Трамп этого не сделает.

Это уникальная ситуация. Американские разведчики чрезвычайно боятся будущего и не знают, куда ударит бензопила,

– считает историк Джон Феррис.

Ранее, когда в альянсе возникали кризисы, американские спецслужбы всегда понимали его ценность и незаметно "собирали обломки", даже если это означало игнорирование политического руководства. Но сегодня ситуация изменилась.

ЦРУ уже начало увольнять офицеров, что вызвало беспокойство среди союзников. Агентство DOGE, созданное по инициативе Илона Маска для сокращения расходов, уже стало причиной нескольких серьезных утечек, включая раскрытие местонахождения секретного объекта ЦРУ. Более того, оно требовало, чтобы ЦРУ присылало списки новых сотрудников с указанием их имен и инициалов, что облегчило бы работу вражеским спецслужбам.

Риск заключается не только в том, что американская разведка не сможет, как раньше, защищать альянс от политических манипуляций. Есть опасность, что она будет парализована внутренними чистками и не сможет эффективно выполнять свои задачи.

Директор ФБР Каш Патель, известный своей приверженностью к конспирологическим теориям, кардинально изменил приоритеты ведомства, сосредоточившись на борьбе с преступностью, что, по словам аналитиков, ставит под угрозу американскую контрразведку.



Дональд Трамп и Каш Патель / фото КеDoug Mills / The New York Times

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Несмотря на все это, в западных спецслужбах пока нет паники. Вся информация поступает, как и раньше, уверяет один из чиновников – источников The Economist. Ситуацию еще нельзя назвать кризисом для "Пяти глаз", соглашается и Феррис.

При этом структура разведывательного союза – достаточно специфическая. В 2021 году, когда обсуждалось потенциальное присоединение независимой Шотландии к альянсу, бывший чиновник британского Центра правительственной связи Киаран Мартин предложил простой принцип оценки расстановки сил в "Пяти глазах": альянс почти не имеет формального управления и имеет совсем немного неформального. Единственная неписаная норма такова: правила устанавливает Америка.