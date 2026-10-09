Алжирские военные самолеты летают в Россию через Польшу: военные объяснили, почему дают разрешение

Алжирские военные самолеты летают в Россию через воздушное пространство Польши. Польские военные прокомментировали эти рейсы и объяснили, по каким правилам выдаются разрешения на пролет.

Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Что известно об этих рейсах?

6 октября военно-транспортные самолеты Алжира пролетели в Россию через воздушное пространство стран ЕС. По данным издания, такие рейсы совершаются регулярно, а самолеты могут перевозить вооружение и военное оборудование.

Как реагируют польские военные?

По данным Onet, в польском командовании заявили, что алжирские военные самолеты получают разрешения на пролет над территорией Польши в соответствии с действующими процедурами. В заявках, подаваемых дипломатическими представительствами, должны быть указаны цель полета и информация о грузе. Если предоставленные сведения не соответствуют действительности, разрешение на полет не выдается.

Учитывая недавние сообщения СМИ о пролете алжирского военного самолета над территорией Польши, сообщаем, что полет был осуществлен в соответствии с действующими процедурами, а груз, который перевозился, согласно информации, указанной в заявке, не содержал опасных грузов,

– говорится в сообщении командования.

В то же время это заявление касается информации, указанной в документах на полет, и не подтверждает, что фактическое содержимое груза проверяли.

Почему проверить грузы сложно?

Полковник Кристиан Зенц, соучредитель программы F-16 в Польше, считает, что странам НАТО следует тщательнее проверять такие рейсы и выяснять их цель. В то же время он отмечает, что проверить фактическое содержимое груза без посадки самолета в Польше практически невозможно.