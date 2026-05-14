США неожиданно отменили перемещение 4 тысяч солдат в Польшу: Варшава отрицает

Министерство обороны США неожиданно отменило размещение бронетанковой бригады на территории Польши в рамках сокращения присутствия американских сил на континенте. Варшава подобные заявления отрицает.

Об этом пишут The Wall Street Journal и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

Какое решение приняли США?

Такая информация появилась вскоре после сообщений о намерении вывести около 5 тысяч американских военных из Германии. Вероятно, это произошло из-за напряжения между Белым домом и канцлером Фридрихом Мерцом.

Последний ранее, согласно обнародованным данным, критически высказывался относительно действий США в контексте конфликта с Ираном на Ближнем Востоке. Дональд Трамп заявлял, что сокращение не ограничится Германией.

По его словам, администрация американского президента рассматривает значительно масштабнее сокращение контингента в Европе, в частности, под такие меры могут также попасть подразделения, размещенные в Италии и Испании.

Американские чиновники объяснили, что отказ от развертывания 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, в которую входят более 4 тысяч военных, является частью широкого пересмотра присутствия США в Европе.

Хотя бригаду планировали разместить в Польше, часть ее подразделений могла бы действовать и в других странах Европы. Ранее WSJ писала о возможном намерении США вывести войска из стран, которые не поддержали войну против Ирана.

Несмотря на такие планы, действующая администрация сохраняла тесное сотрудничество с Польшей. В начале месяца Дональд Трамп не исключал, что часть американских войск могут перебросить именно в эту страну с территории Германии.

В то же время военное командование США уже подготовило предложения по сокращению примерно 5 тысяч военнослужащих в Германии. Ожидалось, что изменения в размещении американских сил будут происходить поэтапно.

Пит Гегсет ускорил этот процесс, что удивило оборонное руководство США. На момент принятия решения часть личного состава и техники 2-й бронетанковой бригады "Блэк Джек" уже находилась на пути в Европу.

По словам представителя министерства обороны США, об отмене развертывания бронетанкового подразделения объявили во время совещания между Европейским командованием США и штабом Армии США в Европе и Африке.

Пентагон пока не объяснил, как это решение согласуется с общей стратегией обороны Европы. Во время слушаний в Сенате США руководство армии также не упоминало об этом сокращении, представитель от комментариев отказался.

В то же время чиновник НАТО заверил, что Альянс и в дальнейшем сохранит военное присутствие на своем восточном фланге. Ранее Европейское командование США предлагало не продолжать присутствие бригады.

Но на отмене миссии еще до ее начала не настаивали. В начале месяца подразделение провело церемонию на базе в Форт-Худе, что в штате Техас, во время которой официально объявили о предстоящем отправлении на территорию Европы.

Издание предполагает, что вероятно, такое решение США глубоко удивит Польшу, в которой было запланировано размещение значительной части бригады. Варшава ранее заявляла о го готовности принять войска, выведенные из Германии.

О чем заявили в Польше?

Реагируя на вышеупомянутую информацию, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в свою очередь заявил, что решение США не касается именно Польши, а является частью ранее объявленных изменений в размещении в Европе.

Быстрое наращивание потенциала Вооруженных сил Республики Польша и присутствие американских войск в Польше укрепляют восточный фланг НАТО,

– написал он.

Его заместитель Цезарий Томчик также опровергает соответствующие сообщения. По его словам, речь идет о пересмотре американского военного присутствия в Германии, а не о сокращении контингента на территории Польши.

По его словам, Варшава наоборот последовательно выступает за увеличение численности американских военных в стране и продолжает работать над усилением сотрудничества с Соединенными Штатами в оборонной сфере.

Что этому предшествовало?

Кстати, ранее польское издание RMF24 сообщало, что о готовности принять войска США из Германии сообщал не только президент Польши Кароль Навроцкий, но и его литовский коллега Гитанас Науседа.

По словам последнего, его страна готова принять на своей территории как можно больше союзных войск и ожидает не менее 5 тысяч военных до конца 2027 года. Сейчас в стране находится более 1 тысячи солдат США.

К слову, американский генерал Бен Ходжес в интервью 24 Канала объяснил, что президент Дональд Трамп реально может вывести войска США из Германии в течение ближайшего года, обойдя сопротивление Конгресса США.