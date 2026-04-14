Всего за 90 дней: аналитики смоделировали сценарий, как Путин может заставить Литву капитулировать

Страны Балтии находятся под угрозой из-за своего восточного соседа. Учитывая ход американо-иранской войны, эксперты не исключают один из вариантов развития событий, по которому Россия может попытаться заставить Литву капитулировать примерно за 3 месяца.

И это даже без пересечения ее границ сухопутными войсками. Аналитический центр Baltic Defense Initiative, базирующийся в Вильнюсе, разработал вероятную модель действий Кремля в Балтии. В подготовленном документе рассматриваются потенциальные слабые места оборонной системы Литвы с целью их быстрого устранения.

Как аналитики спрогнозировали возможные действия Путина в отношении Литвы?

В разработанной проекции событий, которая переносится примерно на два года вперед, учитывается влияние праворадикальных и антиевропейских политических сил в Европе, а также последствия затяжной войны с Ираном, что истощает США.

При таком сценарии, как отмечается, в декабре 2027 года Марин Ле Пен, которая якобы становится президентом Франции, отказывается от ядерных гарантий для союзников по НАТО, что фактически разрушает предыдущие договоренности о ядерном сдерживании в Европе между Францией и Великобританией.

Далее описывается, что Соединенные Штаты, истощены 18 месяцами участия в войне с Ираном и с ограниченными запасами вооружений, не способны полноценно реагировать.

В этот момент, по сценарию, Россия наносит масштабный удар по государственному управлению Литвы гиперзвуковыми ракетами, после чего в течение двух месяцев запускает более 170 тысяч дронов типа "Шахед".

Кстати, оператор зенитных БпЛА Отдельной президентской бригады Роман "Халк" объяснил 24 каналу, что российские войска применяют различные типы беспилотников, причем их запуск происходит по определенной последовательности. В то же время в течение последнего месяца оккупанты системно били по украинской территории, используя в качестве основной ударной силы дроны типа "Шахед-136".

Эксперты, которые разработали эту модель развития событий, предполагают, что эта атака приведет к критическим разрушениям в Вильнюсе. Речь идет об уничтожении мостов, электростанций, больниц и систем водоснабжения по всей стране.

Прогнозируют ли аналитики потенциальную угрозу и для других государств?

В исследовании также утверждается, что на 90-й день, то есть за 3 месяца, Москва может выдвинуть ультиматум трем балтийским государствам с требованием принять оккупацию, иначе угроза распространится на Ригу и Таллинн. Говорится о потенциальном захвате также Латвии и Эстонии.

В то же время эксперты и официальные лица по-разному оценивают вероятность подобного развития событий. Часть аналитиков, в частности Estonian Foreign Intelligence Service, считает, что Россия пока не планирует нападения на страны НАТО в ближайшие годы, в частности учитывая укрепление оборонных возможностей Европы.

Автор исследования, Тибо Девергран, ранее работавший в структуре, подчиняющейся французскому правительству, заявил, что обнаружил потенциальный пробел в литовской системе государственного управления. Он отметил отсутствие четко определенной линии преемственности власти в случае одновременного вывода из строя президента и спикера парламента.

По его словам, это может создать неопределенность относительно того, кто должен выполнять функции верховного главнокомандующего, и поэтому, по его мнению, этот вопрос требует урегулирования.

В общем Baltic Defense Initiative подготовил более 200 рекомендаций в сфере обороны для Литвы, которые базируются на концепции сдерживания через силу, вдохновленной послевоенной моделью безопасности Франции.

Интересно! Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж заметил 24 Каналу, что Россия пока не способна развернуть полномасштабный конфликт с НАТО, а ее действия могут ограничиваться лишь отдельными тактическими провокациями.

