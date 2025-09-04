Бывший глава Польши Анджей Дуда имеет новую работу. Журналист Кшиштоф Становский рассказал, чем будет заниматься экс-глава Польши.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta.pl.

Смотрите также Колоссальная опасность: как Навроцкий может изменить политику Польши в отношении Украины

Чем будет заниматься Дуда?

Он станет автором собственного шоу на Kanał Zero. Собственно, именно этот ютуб-канал и основал Кшиштоф Становский.

С нескрываемым удовольствием могу сообщить, что на Kanał Zero появился новый автор. Анджей Дуда запишет 16 эпизодов на 16 горячих тем. Десятки интервью, снимков, ситуаций. Воспоминания и взгляд на актуальные проблемы,

– указал журналист.

Уже известна дата премьеры шоу – это 15 сентября.

Gazeta.pl напомнила, что Дуда дважды был гостем Кшиштофа Становского, последний раз – три месяца назад.

Тогда Дуда говорил о тогдашнем кандидате в президенты от ПиС, который впоследствии все же стал во главе государства.

"Я знаю взрослого и серьезного Кароля Навроцкого как человека, который годами возглавляет Институт национальной памяти. Он выполняет очень серьезную работу, и я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что он ведет позорную жизнь. Никогда. Он семейный человек, у него есть дети, он их воспитывает, он порядочный человек. Порядочный, серьезный взрослый человек", – высказался Дуда.

Интересно! В августе говорилось, что Анджей Дуда станет членом Международного олимпийского комитета. Также писали, что экс-президент работает над созданием международного аналитического центра, который бы объединил политические и бизнес-сообщества Центральной и Восточной Европы. А вот к работе в Ягеллонском университете он не вернется.

Дуда попытался обвинить Украину во втягивании Польши в войну