После президентства: Дуда нашел новую работу
- Анджей Дуда станет автором шоу на YouTube-канале Kanał Zero, где "запишет 16 эпизодов на горячие темы".
- Премьера шоу запланирована на 15 сентября.
Бывший глава Польши Анджей Дуда имеет новую работу. Журналист Кшиштоф Становский рассказал, чем будет заниматься экс-глава Польши.
Чем будет заниматься Дуда?
Он станет автором собственного шоу на Kanał Zero. Собственно, именно этот ютуб-канал и основал Кшиштоф Становский.
С нескрываемым удовольствием могу сообщить, что на Kanał Zero появился новый автор. Анджей Дуда запишет 16 эпизодов на 16 горячих тем. Десятки интервью, снимков, ситуаций. Воспоминания и взгляд на актуальные проблемы,
– указал журналист.
Уже известна дата премьеры шоу – это 15 сентября.
Gazeta.pl напомнила, что Дуда дважды был гостем Кшиштофа Становского, последний раз – три месяца назад.
Тогда Дуда говорил о тогдашнем кандидате в президенты от ПиС, который впоследствии все же стал во главе государства.
"Я знаю взрослого и серьезного Кароля Навроцкого как человека, который годами возглавляет Институт национальной памяти. Он выполняет очень серьезную работу, и я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что он ведет позорную жизнь. Никогда. Он семейный человек, у него есть дети, он их воспитывает, он порядочный человек. Порядочный, серьезный взрослый человек", – высказался Дуда.
В августе говорилось, что Анджей Дуда станет членом Международного олимпийского комитета. Также писали, что экс-президент работает над созданием международного аналитического центра, который бы объединил политические и бизнес-сообщества Центральной и Восточной Европы. А вот к работе в Ягеллонском университете он не вернется.
Дуда попытался обвинить Украину во втягивании Польши в войну
- Речь идет о падении ракеты на территории Польши в ноябре 2022 года.
- "Они изначально пытаются втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах, а лучше всего, если бы удалось втянуть страны НАТО. Очевидно, что они ищут тех, кто на их стороне будет активно воевать против россиян. Это происходит с первого дня", – заявил бывший лидер Польши.
- Между тем в середине августа над страной около трех часов кружил российский дрон.
- А когда возле Варшавы упал БПЛА, в НАТО пообещали "как-то" отреагировать.