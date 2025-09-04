Після президентства: Дуда знайшов нову роботу
- Анджей Дуда стане автором шоу на YouTube-каналі Kanał Zero, де "запише 16 епізодів на гарячі теми".
- Прем'єра шоу запланована на 15 вересня.
Колишній глава Польщі Анджей Дуда має нову роботу. Журналіст Кшиштоф Становський розповів, чим займатиметься ексочільник Польщі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazeta.pl.
Дивіться також Колосальна небезпека: як Навроцький може змінити політику Польщі щодо України
Чим буде займатися Дуда?
Він стане автором власного шоу на Kanał Zero. Власне, саме цей ютуб-канал і заснував Кшиштоф Становський.
З неприхованим задоволенням можу повідомити, що на Kanał Zero з'явився новий автор. Анджей Дуда запише 16 епізодів на 16 гарячих тем. Десятки інтерв'ю, знімків, ситуацій. Спогади і погляд на актуальні проблеми,
– указав журналіст.
Уже відома дата прем'єри шоу – це 15 вересня.
Gazeta.pl нагадала, що Дуда двічі був гостем Кшиштофа Становського, востаннє – три місяці тому.
Тоді Дуда говорив про тодішнього кандидата в президенти від ПіС, який згодом все ж став на чолі держави.
"Я знаю дорослого та серйозного Кароля Навроцького як людину, яка роками очолює Інститут національної пам'яті. Він виконує дуже серйозну роботу, і я ніколи не чув, щоб хтось казав, що він веде ганебне життя. Ніколи. Він сімейна людина, у нього є діти, він їх виховує, він порядна людина. Порядна, серйозна доросла людина", – висловився Дуда.
Цікаво! У серпні мовилося, що Анджей Дуда стане членом Міжнародного олімпійського комітету. Також писали, що експрезидент працює над створенням міжнародного аналітичного центру, який би об'єднав політичні та бізнес-спільноти Центральної та Східної Європи. А от до роботи в Ягеллонському університеті він не повернеться.
Дуда спробував звинуватити Україну у втягуванні Польщі у війну
- Ідеться про падіння ракети на території Польщі в листопаді 2022 року.
- "Вони від початку намагаються втягнути всіх у війну. Це очевидно, це в їхніх інтересах, а найкраще, якби вдалося втягнути країни НАТО. Очевидно, що вони шукають тих, хто на їхньому боці буде активно воювати проти росіян. Це відбувається з першого дня", – заявив колишній лідер Польщі.
- Тим часом у середині серпня над країною близько трьох годин кружляв російський дрон.
- А коли біля Варшави упав БпЛА, в НАТО пообіцяли "якось" відреагувати.