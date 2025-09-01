Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович, добавив, что в правительстве Польши образовались два условных лагеря.
Между Навроцким и Туском встала тема Украины
Лагерь Навроцкого и лагерь Туска применяют украинский вопрос. Однако между ними есть разница.
Есть колоссальная опасность по одной простой причине – тема Украины стала внутриполитическим польским вопросом. Обе стороны его используют для сведения счетов,
– объяснил политолог.
Просто коалиция Туска делает это нечасто, старается не злоупотреблять, она в целом на стороне Украины. Однако даже она некоторые вещи принимает с точки зрения подходов к общей истории.
А для польского президента Навроцкого очевидно, что история, связана с украинско-польскими отношениями – это инструмент, который он, по мнению Рейтеровича, будет по максимуму использовать.
Это будет к большому сожалению не в пользу Украины. Потому что его сторона занимает очень примитивную черно-белую позицию. В тех событиях, которые были в середине XX века, нет черного и белого, там есть серое. К этому надо так относиться,
– считает политолог.
Однако поскольку польское общество на это дает реакцию, то Рейтерович выразил опасения, что различные политики начнут это использовать. Это, как подытожил политолог, будет не к лучшему для Украины.
Что известно о конфронтации Навроцкого и Туска?
Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа объясняет противостояние между ними борьбой за благосклонность польского электората. Он заверил, что хотя президент и премьер воюют между собой, позиция ключевых политических партий в Польше сейчас является проукраинской.
Предметом ссоры между ними, кроме передела власти, недавно стал тот факт, что Польша не была приобщена к встрече с Трампом, на которую прибыл Зеленский и лидеры Европы. Навроцкий обвинил в этом украинскую сторону, якобы, президент Украины его не пригласил. В МИД Польши разъяснили, что приглашать должен был Трамп. На фоне этих споров Туск заявил, что Навроцкому надо дать больше времени, чтобы понять международную политику, что может быть намеком на его некомпетентность.
На днях стало известно, что Туск взял в свою команду личного помощника, который должен ему отчитываться об угрозах для безопасности Польши и участвовать в международных встречах, где будет обсуждаться тема мирного урегулирования российско-украинской войны. Таким образом премьер пытается выжать людей Навроцкого из европейского круга, где происходят переговоры по Украине, завести туда своих.