"Золотой купол" за суверенитет: Трамп намекает на аннексию Канады

Дональд Трамп предложил Канаде бесплатную противоракетную оборону –если она станет 51-м штатом США. Иначе придется платить 61 миллиард долларов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление президента США в Truth Social. Дональд Трамп снова поразил мир громким заявлением: он "пригласил" Канаду стать 51-м штатом США – в обмен на бесплатное участие в американской системе противоракетной обороны "Золотой купол".

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Трамп обещает ПВО Канаде, если она присоединится к США

В противном случае Оттаве придется выложить 61 миллиард долларов.

Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей замечательной системы 'Золотой купол', что это будет стоить 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной страной. Но это будет стоить НОЛЬ долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом,

– заявил Трамп.

При этом он добавил, что Канада якобы "рассматривает предложение".

Напомним, речь идет о грандиозном проекте по развертыванию американского "щита" против баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, который, по словам Трампа, полностью заработает до конца его второго срока. Общая стоимость программы – около 175 миллиардов долларов, а ее реализация вызывает вопросы из-за непротестированных технологий. Конгресс пока выделяет лишь 25 миллиардов на старт.

Между тем премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что Оттава действительно ведет предварительные переговоры об участии в программе, однако стоимость пока не озвучивает.

Трамп не впервые подкалывает соседа. Он и раньше устраивал торговые войны и прямо заявлял, что Канада могла бы "упростить все" и стать частью США. На фоне новых заявлений ситуацию прокомментировал посол США в Канаде Пит Гукстра.

По его словам, "эта история с аннексией Канады уже закончена". Он также добавил, что премьер Карни всегда может "просто позвонить президенту" вместо реагировать из-за визитов короля.

К слову, визит короля Карла III в Оттаву, запланированный на ближайшие недели, теперь рассматривают как символический ответ на слова Трампа.

Заметим, что США и Канада с 1950-х годов имеют общую систему воздушно-космической обороны – NORAD. В 2022 году Канада выделила 28 миллиардов долларов на ее модернизацию.