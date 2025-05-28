Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву президента США в Truth Social. Дональд Трамп знову вразив світ гучною заявою: він "запросив" Канаду стати 51-м штатом США – в обмін на безкоштовну участь у американській системі протиракетної оборони "Золотий купол".

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Трамп обіцяє ППО Канаді, якщо вона приєднається до США

У протилежному разі Оттаві доведеться викласти 61 мільярд доларів.

Я сказав Канаді, яка дуже хоче стати частиною нашої чудової системи ‘Золотий купол’, що це коштуватиме 61 мільярд доларів, якщо вони залишаться окремою, але нерівноправною країною. Але це коштуватиме НУЛЬ доларів, якщо вони стануть нашим заповітним 51-м штатом,

– заявив Трамп.

При цьому він додав, що Канада нібито "розглядає пропозицію".

Нагадаємо, йдеться про грандіозний проєкт із розгортання американського "щита" проти балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет, який, за словами Трампа, повністю запрацює до кінця його другого терміну. Загальна вартість програми – близько 175 мільярдів доларів, а її реалізація викликає запитання через непротестовані технології. Конгрес поки що виділяє лише 25 мільярдів на старт.

Тим часом прем’єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив, що Оттава дійсно веде попередні перемовини про участь у програмі, однак вартість поки не озвучує.

Трамп не вперше підколює сусіда. Він і раніше влаштовував торгівельні війни та прямо заявляв, що Канада могла б "спростити все" і стати частиною США. На тлі нових заяв ситуацію прокоментував посол США в Канаді Піт Гукстра.

За його словами, "ця історія з анексією Канади вже закінчена". Він також додав, що прем'єр Карні завжди може "просто подзвонити президенту" замість реагувати через візити короля.

До слова, візит короля Карла III до Оттави, запланований на найближчі тижні, тепер розглядають як символічну відповідь на слова Трампа.

Зауважимо, що США та Канада з 1950-х років мають спільну систему повітряно-космічної оборони – NORAD. У 2022 році Канада виділила 28 мільярдів доларів на її модернізацію.